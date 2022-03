Aire, la primera cita congresual que acogerá el Centro de Exposiciones y Convenciones de Córdoba

Es la primera cita congresual que se va a celebrar en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Córdoba y tendrá lugar el 26 y 27 de octubre próximos. Se trata de la Feria Internacional Aire, presente y futuro de los espacios naturales que se desarrollará en este complejo del Parque Joyero, cuya construcción está prevista que concluya el próximo mes de mayo tras una inversión de 17 millones de euros.

Es el anuncio que ha hecho el alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante la presentación de esta cita congresual que "será la primera feria de referencia nacional en este nuevo espacio con su puesta en carga", ha detallado.

La puesta en marcha de esta feria ya cuenta con grandes previsiones, tanto desde el punto de vista económico como de asistentes. Y es que, según ha indicado Bellido, el impacto económico será de 2,4 millones de euros, mientras que el número de personas que se prevé que asista rondará entre las 6.000 y las 7.000.

Este beneficio económico, ha continuado, "estará muy repartido entre la industria hotelera, la hostelera, el sector servicios y las empresas de organización de eventos; eso es lo que pretendemos con el nuevo espacio expositivo". Según el primer edil, "tenemos una herramienta para el punto de partida y tenemos que ayudar para se haga con éxito y tengan el mejor espacio y ellos pueda cumplir con su misión, sacar beneficio para Córdoba y que la relación sea exitosa y duradera".

Bellido ha destacado lo que esta primera cita en aquel espacio supone para Córdoba: "Es nuestra primera gran actuación y un punto de partida. Supone un ejemplo de que Córdoba es una ciudad preparada para la organización de ferias".

A su juicio, es el resultado del "esfuerzo que se ha hecho desde hace muchos gobiernos locales para el centro para que albergue ferias de este tipo". "Esto ya es una realidad, no estamos explicando proyectos ni ideas, si no contáramos con el centro no sería posible que se acogiera esta muestra", ha añadido.

En un principio, la previsión es que la obra del edificio esté concluida en mayo. Una fecha a la que ha hecho referencia el alcalde y que ha defendido. No obstante, ha reconocido que en la actualidad se están atravesando "momentos muy complejos, no sé qué mas nos queda por pasar". "Está coleando el fin de pandemia, y estamos en una situación internacional muy delicada, con la invasión de Ucrania y eso afecta a todo, a la economía, a la obtención de recursos y a los precios", ha reconocido.

El futuro y el presente de los espacios naturales

El alcalde también ha detallado que Aire "es nuestra primera actuación de alto nivel en este espacio" y ha detallado que se trata "de un encuentro que abordará el presente y el futuro de los espacios naturales. Es una feria profesional internacional, que va a reunir en Córdoba toda la difusión de parques naturales, paisajes singulares en un sector que ha incrementado mucho la demanda tras la pandemia".

En concreto, trabajará el turismo vinculado a los entornos naturales, la conservación, la preservación de estas zonas y el uso compatible con el desarrollo turístico natural y del entorno natural de manera sostenible.

La muestra está dirigida a amantes de la naturaleza y de la aventura, aficionados a los deportes en el entorno natural, campistas, montañeros y senderistas, además de turistas eco-medioambientales, entusiastas de los entornos rurales y apasionados de la gastronomía popular, entre otros, en cuenta a visitantes no profesionales.

El director de la empresa organizadora, Pomona Keepers, Vicente Sánchez-Migallón, por su parte, ha sido el encargado de detallar qué se abordará en este encuentro, si bien, de manera previa, ha destacado que "nos sentimos honrados de estar en la ciudad de Córdoba porque es el sitio idea para hacer un evento como este"

La empresa Pomona Keepers lleva más de 30 años haciendo ferias internacionales y, según ha indicado, "nos hemos especializado en encuentros feriales a nivel internacional". Como ejemplo, ha citado su presencia en ferias que se celebra en Ámsterdam, China y en Santa Rosa, en California.

Para Sánchez-Migallón, "hay que potenciar los espacios naturales en todas sus vertientes". "Andalucía es la región del mundo en la que más espacios protegidos hay. Teníamos claro que se debería hacer aquí en Córdoba por que acceso fácil, la existencia de aeropuertos cercanos y porque es una ciudad con mucho potencial".

Además de la cita congresual, durante el 26 y 27 de octubre también se llevarán a cabo iniciativas en los espacios naturales de Córdoba y las casas rurales, además, ofrecerán "experiencias para que la gente también pueda participar y no solo en la feria", ha subrayado.

Sánchez-Migallón también ha aludido a los pilares sobre los que se sostiene esta muestra: espacio expositivo, hoteles, alojamientos, empresas de turismo que pueden ofrecer algo del parque, compañías que tienen equipamiento para dotar a los parques temáticos y empresas y el congreso sobre la sostenibilidad del turismo en los espacios naturales, al que acudirán especialistas a nivel internacional. En este aspecto, ha avanzado que ya hay contactos con la embajada de Estados Unidos para que venga un parque temático