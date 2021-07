Aguirre dice en Córdoba que los contagios de los jóvenes le están dando "muchos quebraderos" a Salud

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha defendido que los contagios por covid-19 de los jóvenes "nos están dando muchos quebraderos". El consejero ha pedido a los ayuntamientos que actúen para frenar los botellones "que están prohibidos", ha recordado, y las reuniones sin control de los jóvenes. Jesús Aguirre ha destacado la cifra muy alta de nuevos contagios declarados este viernes en Andalucía, 2.800 casos, "de los que el el 53% corresponde a menores de 30 años", ha incidido.

"Eso nos tiene que llevar a pensar que es una franja que nos está dando muchísimos quebraderos", ha insistido, destacando que la incidencia acumulada de contagios de coronavirus en la franja de edad que va de los 15 a los 30 años está en Andalucía actualmente en 640 casos por 100.000 habitantes, mientras que la de la franja de 65 a 85 años se sitúa en 48. "Esas cifras evidencian, por una parte, la efectividad de la vacuna, que es muy efectiva, y que lo que nos ha trastocado la buena evolución o la bajada de incidencia acumulada que se venía dando en Andalucía días atrás es una franja de edad determinada", ha puntualizado.

El consejero ha aprovechado para pedir "muchísima prudencia" y ha adelantado que están trabajando con los ayuntamientos y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para intentar que las celebraciones al aire libre, los botellones, "que están prohibidos, todo lo que se celebra en parques, jardines, en una franja de edad determinada, intentar frenarlo como forma de evitar ese aumento de incidencia acumulada".

El consejero ha recordado además que "tenemos todavía personas mayores que no están vacunadas", y otras que acaban de recibir la segunda dosis y "tienen más peligro" de contagio. "En personas mayores tenemos franjas de no vacunados que pueden sufrir la infección", ha incidido el titular de Salud antes de advertir, además, de que "la vacuna es efectiva en el 90%", de forma que "el 10% de los vacunados puede no estar inmunizado", ha insistido. Así, Aguirre ha querido alertar del riesgo de infectarse de covid-19 que tienen las personas mayores que aún no han sido vacunadas o que, a pesar de sí estarlo, no se encuentran inmunizadas frente al coronavirus.

Jesús Aguirre ha insistido en desligar los nuevos contagios de jóvenes respecto de los locales de ocio nocturno, y en ese sentido ha subrayado que "Andalucía lleva desde el 7 de mayo con el ocio nocturno abierto hasta las 02:00, con muy buena responsabilidad por parte de las empresas" del sector, y "no hemos tenido estos picos" de nuevos contagios. En esa línea, el consejero ha apuntado que ese repunte "viene como consecuencia más bien de reuniones sin control de determinadas franjas de edad, que es lo que está aumentando".