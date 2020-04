Aguantar la respiración diez segundos y otros bulos sobre el coronavirus

Las últimas tres semanas han sido de nerviosismo, ansiedad e incertidumbre ante la expansión de los contagios por coronavirus lo que, unido al confinamiento en las casas, ha provocado que los grupos de Whatsapp y las redes sociales tengan mayor actividad que nunca.

Mucho de ese movimiento de mensajes se ha centrado en formas de prevención y remedios para curar el covid-19, cuando ni siquiera los médicos han descubierto aún un tratamiento eficaz. Toda esta vorágine puede llevar a algunas personas a dar como verdaderas informaciones que se alejan bastante de la realidad. Esto es lo que el Diccionario de la Lengua Española califica como bulos, o lo que es lo mismo, "noticias falsas que se difunden, generalmente, con el fin de perjudicar a alguien".

Desde instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Sanidad y a las Fuerzas de Seguridad del Estado insisten en que para estar bien informado es necesario acudir a los medios de información oficiales y de veracidad contrastada.

A esa campaña se ha unido ahora el Consejo General de Enfermería con la creación de un canal de denuncia y desmentidos de estas fake news. Los interesados pueden enviar sus preguntas a través de las redes sociales del Consejo usando el hashtag #NoCoronaBulos o por mail a nocoronabulos@consejogeneralenfermeria.org.

A continuación, recopilamos diez bulos que se han extendido sobre el coronavirus y la respuesta de la OMS y los especialistas del Consejo General de Enfermería a cada uno de ellos.

1. Si eres capaz de mantener la respiración diez segundos estás sano

Ser capaz de mantener la respiración durante diez segundos o más no demuestra que no tengas la enfermedad covid-19 ni ninguna otra enfermedad. En los casos registrados, el 68,7% padeció fiebre, el 68,1% tos seca, un 31% ha presentado ahogo o dificultad en la respiración y un 24% ha tenido dolor de garganta. Además, ha habido otros síntomas como náuseas, diarrea, vómitos y algunos otros síntomas respiratorios.

2. La luz ultravioleta desinfecta las superficies y la piel

La luz que emiten las lámparas de radiación ultravioleta no desinfecta la piel ni ninguna superficie. Es más, el uso sobre la piel de estas radiaciones sin las medidas preventivas adecuadas puede ser perjudicial para la salud incluso puede llegar a producir irritaciones y quemaduras.

3. Poner productos de limpieza sobre la piel o la ropa ayuda a prevenir

El uso de este tipo de productos sobre la piel, en mucosas o ropa puede ser peligroso. Puede causar irritación, heridas e incluso quemaduras. Los productos de limpieza como la lejía diluida en agua y el alcohol de 70 grados son muy útiles para la desinfección de superficies, pero exclusivamente de superficies. Y es aconsejable limpiar todas las superficies del hogar con estos productos, pero nunca ponerlos sobre la piel, la mucosa o la ropa.

4. El coronavirus se transmite por el aire

La OMS ha confirmado que el COVID-19 no se transmite por el aire. La forma de transmisión del virus es por gotas producidas al toser, estornudar o hablar y por contacto con material contaminado por nuestras mucosas, oral, ocular y nasal principalmente. Estas gotas son demasiado pesadas para mantenerse en el aire, así que por gravedad caen rápidamente.

5. El contagio es menor en climas cálidos

Las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el coronavirus puede transmitirse en cualquier zona, incluidas las de clima cálido y húmedo. Según expertos de la OMS, "el virus es demasiado nuevo para que sepamos cómo un clima más cálido podría afectar la transmisibilidad. El virus ha afectado a personas en climas fríos, secos, cálidos y húmedos".

6. Si te has vacunado de neumonía o gripe estás protegido

Mientras se investiga una vacuna para el coronavirus, circula una información falsa sobre la posibilidad de que la vacuna de la neumonía sirviera para este nuevo virus. "Las vacunas contra la neumonía, como la vacuna neumocócica y la vacuna contra la influenza Haemophilus tipo B (Hib), no brindan protección contra el nuevo coronavirus. El virus es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna. Los investigadores están tratando de desarrollar una vacuna contra el covid-19 y la OMS está apoyando sus esfuerzos".

7. Los antibióticos previenen el contagio

Los antibióticos no funcionan contra virus, solo contra las bacterias. El nuevo coronavirus es un virus y, por lo tanto, los antibióticos no deben usarse como un medio de prevención o tratamiento. Sin embargo, si una persona resulta infectada y la hospitalizan, “es posible que le administren antibióticos para que no contraiga infecciones bacterianas", aclaran los expertos.

8. Ya hay fármacos para tratar el covid-19

En una comparecencia de prensa en febrero, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguraba que la primera vacuna "podría estar lista en 18 meses". Lo cierto es que investigadores de diferentes países, entre ellos españoles, trabajan a contrarreloj para encontrarla lo antes posible.

9. La picadura de un mosquito puede transmitir coronavirus

El covid-19 es un virus respiratorio que se propaga por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda. Hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen que pueda transmitirse por medio de mosquitos.

10. Las soluciones salinas para limpiar la nariz previenen el contagio

En las redes sociales se habla de los enjuagues bucales o los lavados nasales con solución salina como opciones para evitar el contagio. Al respecto, la OMS explica que "no hay evidencia” de que estos métodos hayan protegido a nadie de la infección del nuevo coronavirus . Algunas pruebas indican que enjuagarse la nariz regularmente con solución salina sí puede acelerar la recuperación tras un resfriado común, pero no se ha demostrado que prevenga las infecciones respiratorias. En el caso de los enjuagues, se niega que tengan evidencia científica.