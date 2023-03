Adolfo Molina: "Queremos licitar la primera fase de la Ronda Norte antes de que acabe el año"

Tras diez años en el Parlamento de Andalucía, Adolfo Molina desembarcó el pasado agosto en la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba con la palabra diálogo como bandera. Llega entrenado del Hospital de las Cinco Llagas, donde se hizo habitual en los debates en los que la postura del PP era complicada. La sequía y la situación sanitaria han marcado sus primeros meses en el cargo.

La situación de la sanidad pública lleva tiempo envuelta en la polémica por la falta de profesionales, la demora en la atención y el retraso de obras pendientes. ¿Qué valoración hace el delegado del Gobierno de la asistencia sanitaria que recibe el cordobés?

Bueno, yo creo que tenemos una asistencia sanitaria de calidad y que se debe principalmente a que tenemos grandes profesionales dentro del Sistema Andaluz de Salud. Ahora mismo tenemos mejores infraestructuras de las que teníamos hace cuatro años, puesto que ha habido una inversión muy importante en estos últimos ejercicios; un ejemplo es el Hospital de Palma. Ahora, ¿todo es perfecto? No. Pero no se está desmantelando la sanidad pública, niego la mayor. Hay fallos, problemas en algunos centros, que se van intentando solucionar, igual que en el resto de España. Hay más inversión que nunca en sanidad. En Andalucía nunca ha habido tanta inversión como la que hay ahora: 13.800 millones de euros, un 40% más que en 2018. En el conjunto del país ha subido en ese periodo un 28,9%. Acabamos de ver un acuerdo social importante donde la sanidad es una pata clave. Nada es perfecto, pero lo que no es lo que dicen algunos, que por cierto eran los que gestionaban la sanidad, que tantos problemas generaron y muchos se han heredado.

Efectivamente, la inversión en materia sanitaria ha ido creciendo, pero al mismo tiempo hay una percepción generalizada, desde mucho antes de la pandemia, de un empeoramiento de la sanidad. ¿Qué ocurre para que con el mayor presupuesto que ha habido nunca se estén dando tantos problemas?

Le cuento una anécdota. En su día yo hice la prestación social sustitutoria en el centro de salud de mi pueblo en Cabra, y yo daba las citas. Recuerdo que se daban en algunas especialidades para el año siguiente y esa era el servicio que había. No creo que ahora tengamos una peor sanidad. Sí tenemos un problema de profesionales, fruto de una mala planificación que viene de mucho tiempo. Pero yo insisto en que ahora mismo hay una apuesta importantísima por la sanidad, como no la ha habido nunca, y lo que veo también es a un Partido Socialista muy nervioso irse a las puertas de los centros de salud como quien va de romería, a jugar con algo tan delicado como es la sanidad. Hablo de otro dato muy significativo: el de las citas que se han perdido porque los ciudadanos no han acudido a ellas, 600.000 en Atención Primaria en Córdoba. Al final del año es como si tuviéramos a médicos cruzados de brazos. Por eso les pido a los ciudadanos que acudan a su médico, no dejar que esa cita se pierda, porque a lo mejor se la están quitando a alguien que la necesita en ese momento.

“El 70% de los trabajadores que necesitará la Base ya pueden formarse hoy en día en Córdoba. Hay que trabajar para ese 30% que todavía falta”

Le pregunto por dos obras pendientes y muy reivindicadas: la del centro de salud de Iznájar y el hospital de Montilla.

Ya dijimos que lo primero que sacaremos del plan de infraestructuras que tenemos ahora mismo será el proyecto del centro de salud de Iznájar, que está en unas malísimas condiciones de forma histórica. En cuanto al hospital de Montilla, hay cinco millones de presupuesto reservado y se acaban de licitar las obras, donde tampoco se había invertido mucho tiempo. Ha habido y habrá inversión. La Administración, desgraciadamente, tiene unos plazos que son los que son y a veces no es lo más ágil del mundo, pero insisto, hablamos de la mayor inversión que ha habido en salud en mucho tiempo. Me gustaría añadir una cosa al respecto: las administraciones no pueden relacionarse con manifestaciones. Respeto profundamente el derecho a manifestarse de todo el que quiera, pero eso los ciudadanos, los ayuntamientos se tienen que relacionar con la Administración del Estado y la autonómica de otra manera, no llevando autobuses pagados por un Ayuntamiento a la puerta de otra administración. Creo que las relaciones institucionales no se hacen así.

En paralelo a la caída de la natalidad y, por tanto, de alumnos, los sindicatos vienen denunciando la desaparición de unidades en los colegios en lugar de la reducción de ratio. ¿Cómo va a abordar la Junta el descenso de estudiantes?

El 1 de marzo comenzó el periodo de escolarización. Cuando termine ese periodo veremos a cuántos niños tenemos que dar un servicio educativo y ahí podremos ver la unidad de la zona concreta, hacer ese reparto. Ahora mismo es verdad que hay una baja natalidad, hay menos niños, pero también hay más profesores, más plazas ofertadas y un récord de inversión desde que entró el Gobierno de Juanma Moreno. Con lo que debe bajar la ratio, y en eso estamos. A ese respecto tengo otro recuerdo, el de un colegio rural en las Huertas Bajas en Cabra, en mi pueblo, que cerró el Partido Socialista entre protestas de los padres.

Uno de los grandes retos educativos, la FP dual, lleva años anunciándose pero no termina de despegar. ¿Arrancará definitivamente el próximo curso?

Es fundamental que las empresas participen, que quieran participar. Muchos sectores con los que me he sentado coinciden en la falta de profesionales, sectores importantísimos como la hostelería, la construcción o el frío industrial de Lucena necesitan de esa formación de la que salen trabajadores cualificados de verdad, con un puesto de trabajo. También estamos trabajando en ese sentido sobre la futura Base Logística del Ejército de Tierra y queremos implantar algunos ciclos en dual para preparar a nuestros jóvenes. Creo que vamos en buen camino, pero queda muchísimo por andar.

Sobre la Base Logística, se prevé tenerla en marcha en 2027, antes tendrá que salir la convocatoria de las plazas para los empleos. Ya estamos con la escolarización del curso 2023-2024. ¿Vamos en plazo?

Sí, estamos trabajando de la mano del Ejército de Tierra en este tema. Ellos tienen perfectamente definidos los perfiles que necesitarán para la Base. Ya tuvimos una reunión al más alto nivel para adecuar lo que ellos nos piden a la formación que tenemos que dar y hay un dato importante: prácticamente el 70% de los trabajadores que necesitará la Base ya pueden formarse hoy en día en Córdoba. Hay que trabajar para ese 30% que todavía falta.

La provincia de Córdoba pierde población y esta está cada vez más envejecida. ¿Qué plantea la Junta ante ese avance de la despoblación?

Hay una estrategia puesta encima de la mesa por el consejero José Antonio Nieto, presentada recientemente, para ayudar a las zonas que principalmente sufren esa despoblación, en el caso de la provincia el Guadiato y el Valle de Los Pedroches. Hay varios problemas, pero uno muy importante es la capacidad eléctrica. No hay capacidad eléctrica para que podamos crear empresas, crear empleo. Desde la Junta de Andalucía se ha hecho una petición a Red Eléctrica, al Gobierno de España, para que ese problema se solucione. Y ahora mismo en sus planes vemos que falta una apuesta importante por esa zona. A esto sumo el tema del agua, que en España tiene que ser una cuestión de Estado. No podemos jugar a hacer política en minúsculas, buscar un titular fácil de un día, sino que tenemos que ir de la mano de verdad y ayudar, porque el ciudadano no entiende de competencias. Hay que poner soluciones a medio y largo plazo, si hubiesen estado su día no tendríamos este problema hoy.

¿El Gobierno no está yendo de la mano de la Junta en esta materia?

Yo le he ofrecido al Gobierno ayuda en lo que podamos para la infraestructura de La Colada. Es una infraestructura que se prometió en 2007 por la anterior administración de la Junta, del Partido Socialista, que se quedó parada y que cuando llegamos se sacó de un cajón y retomamos el proyecto, que había que redactar de nuevo. Mientras, el titular de la cuenca, que es la Confederación del Guadiana, buscaba una solución urgente y provisional. Hoy -la entrevista se realiza el martes 14- empieza el bombeo y yo feliz de que empiece. Ahora tenemos que ver la compatibilidad de esa solución que es provisional, porque funciona con generadores de gasóleo, con el proyecto definitivo que estaba redactando la Junta, para no duplicar infraestructuras de forma innecesaria. Si por lo que hemos hablado lo que más interesa por nuestra parte es la línea eléctrica que haría falta para esa estación de bombeo que ya existe, podríamos destinar el resto de lo que había presupuestado para otra red que también puso encima de la mesa en su día la Confederación del Guadalquivir, que una también Puente Nuevo, y con esas dos líneas tendríamos el problema solucionado. Para eso lo que tenemos es que, insisto, trabajar juntos. Y hacer hoy un acto como han hecho, con la presencia del secretario general del Partido Socialista andaluz, Juan Espadas, un acto político en lugar de institucional... tendrán que decirlo los que lo han organizado. Yo lo que digo es que los ciudadanos saben perfectamente la historia de esta infraestructura, los años que llevan esperándola y yo creo que lo que quieren de los políticos es una solución definitiva a su problema.

"Junta y Gobierno tienen que ir de la mano, el ciudadano no entiende de competencias”

¿Y la solución definitiva va a llegar en esta legislatura?

Ahora mismo estamos con el proyecto abierto, la exposición pública. Esperamos esas alegaciones para ver con la infraestructura que ya se ha hecho de manera provisional, qué haría falta por parte de la Junta para que sea definitiva.

Pero esa propuesta de negociación y de ampliar a Puente Nuevo la conexión para hacer un mallado ya viene de hace tiempo. ¿No han recibido ninguna respuesta del Gobierno?

Creo que faltaba lo que hoy se hace, que empezara el bombeo y ver qué se necesita ahora para que esa infraestructura sea definitiva.

¿Qué plazos manejan para la ejecución de la Ronda Norte?

Ahora se ha ampliado el plazo para la redacción del proyecto de construcción de la primera fase. La idea es que antes de que acabe el año podamos ver la licitación de la obra de la primera fase. Y luego tenemos también la fase dos, con la intención de sacar la licitación cuando se haya redactado esa fase primera. Es cierto que es una infraestructura que se ha eternizado mucho y que hay que impulsar. Y en ello estamos, con un compromiso con Córdoba y con el Ayuntamiento.

Otra infraestructura a la espera es la variante Oeste. ¿Ha contestado ya el Gobierno a la carta que mandó la consejera de Fomento para retomar el convenio?

A mí me sorprendió aquel titular de la ministra, que decía que lo harían si la Junta lo pide. Y la Junta lo había pedido por carta en el año 2020. Por si había duda, lo ha vuelto a pedir, pero no tengo conocimiento de si han contestado a la consejera. ¿Cuántas veces hay que pedir las cosas? Ahora mismo, con la importancia que le estamos dando a la logística en Córdoba, necesitamos esa variante Oeste.

¿Por qué se ha retrasado tanto el desarrollo del área logística de Córdoba respecto a otras zonas?

Ahí diría que la logística es una oportunidad de Córdoba, que está ahí desde hace mucho tiempo, pero no terminaba de cuadrarse. Ahora tenemos, por un lado, esa Base Logística del Ejército, proyecto tractor que va a tener al lado un polígono logístico importante donde queremos que se instalen muchas empresas. Y tenemos presupuesto y hay que poner en valor el trabajo de la Agencia de Puertos para el Área Logística, hecho por un cordobés como Rafael Merino, donde estamos hablando ya de urbanizar la tercera fase. Y también de intermodalidad. Creo que hay ahora mismo una oportunidad en Córdoba que se está aprovechando por fin después de mucho tiempo.

A lo largo de la conversación ha hecho varias referencias a la necesidad de consenso con el Gobierno. ¿Cómo calificaría la relación general entre la Administración autonómica y el Gobierno central?

Tengo que decir que con la representante de la Administración central en Córdoba tengo una relación magnífica. Hay que recordar que los gobiernos pasan y las personas cambian. Hemos vivido un tiempo de política de trinchera y de no poder llegar a acuerdos, pero yo siempre defenderé esa política que aprendimos en la Transición, de que hay que ponerse en el lugar del otro, que hay que ceder a cosas. Uno no puede salirse con la suya siempre. Ahí es donde siempre voy a estar y donde también van a estar muchos miembros del Gobierno de España. Creo que hay muchas veces más acuerdos de lo que parece, lo que ocurre es que luego son noticia los desacuerdos.