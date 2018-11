“Garantizamos que nos vamos a entregar a servir a lo público ”

–¿Cómo presentaría Adelante Andalucía a los cordobeses?

–Adelante Andalucía es una herramienta que por una vez se ha construido desde la unidad de la izquierda y eso ya de por sí es un valor. Y fundamentalmente porque entendemos que es necesario construir una alternativa al susanismo, que hemos visto que hace políticas de derechas.

–¿De derechas?

–Sí, hemos tenido una presidenta que ha sido lo más de derechas que ha gobernado la Junta, que ha estado apoyando hasta el último momento al Gobierno Rajoy y ha preferido que gobernara en Madrid Rajoy frente a su compañero de partido Pedro Sánchez y que, además, aquí en Andalucía también ha apostado por un partido de extrema derecha como es Cs.

"Necesitamos en Andalucía políticas que garanticen de verdad la igualdad entre hombres y mujeres"

–¿Por qué Córdoba debe votar a Adelante Andalucía?

–Entendemos que necesitamos otro tipo de políticas y también que el PSOEya no tiene ninguna propuesta que genere desarrollo para Andalucía, como hemos visto en esta última legislatura, en la que no ha habido ni una sola medida que fomente el empleo estable y de calidad, ni ninguna contra la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y por lo tanto entendemos que el ciclo histórico del PSOE en Andalucía ya no tiene nada más que ofrecer. Defendemos que ese cambio no puede venir por la derecha, políticas que ya conocemos sobradamente, que suponen recortes, reversión de los salarios, bajada de pensiones, que los servicios públicos cada vez estén menos financiados y más deteriorados...Necesitamos revertir esa situación y el único proyecto político que puede garantizar esa estabilidad laboral, salarios dignos y el blindaje de esos servicios públicos es el nuestro.

–Después de esta campaña dura contra lo que llaman el ‘susanismo’ ¿se cierran a pactar tras el 2D con Susana Díaz?

–Esa es la pregunta del millón. Nosotros tenemos un acuerdo, un pacto con los ciudadanos y el 2D esperamos tener un apoyo mayoritario. Salimos a ganar y es posible ser primera fuerza política porque estamos viendo ilusión y esperanza en el transcurso de la campaña y en los movimientos sociales. En cualquier caso, nos entenderemos con aquellos que quieran realizar políticas de izquierda para Andalucía. Y si no tuviéramos mayoría para formar gobierno, pues desde la oposición.

–O sea, que creen que aumentarán significativamente su número de representantes en el Parlamento andaluz. De ser así, ¿qué supondría para Córdoba?

–Pues, una garantía para que los derechos de los trabajadores se vean blindados y se vean satisfechas sus necesidades vitales. Votar a Adelante Andalucía en Córdoba supone que esa mayor representación electoral que vamos a tener, según todas las encuestas, nos permitirá poner en marcha esas políticas que pongan a la vida en el centro y que beneficien a los trabajadores. Será más fácil poner un 5% para la Educación, un 7% para la Sanidad, un 2% para Servicios Sociales , que la banca pública genere un cambio de modelo productivo, un plan de industrialización...Todas esas políticas que garantizan la generación de empleo estable y que luchan contra la discriminación laboral que plantea la igualdad entre hombres y mujeres serán más fáciles cuanto más correlación de fuerzas tengamos en las instituciones. Por lo tanto es fundamental que tengamos el apoyo ciudadano.

"Somos la única alternativa de la izquierda a una presidenta que en realidad es de derechas"

–Imagínese que está en el Gobierno de la Junta, ¿qué problemas urgen resolver en Córdoba?

–El desempleo es lo que más nos preocupa. Tenemos un déficit inversor en la provincia tanto del Gobierno central como del Gobierno autonómico y necesitamos financiar políticas de empleo activas y también la reconversión industrial. Planteamos una banca pública a la que vamos a dotar de 800 millones de capital inicial más la ficha bancaria de los 270.000 empleados que trabajamos para la Junta para poder financiar ese cambio de modelo productivo y poder apostar por la economía social, por las pymes o por las cooperativas frente a las multinacionales, por ejemplo. También es muy necesario que dentro del campo agroindistrial tengamos procesos asociados a la transformación de materias primas como la aceituna. Son muchos los canales de distribución controlados por multinacionales que se llevan las materias primas, las transforman y las procesan, generan fuera el valor añadido y luego nos venden ese producto en nuestros supermercados. Apostamos por modelos generadores de riqueza en el territorio.

–Es curioso su caso, al ser la única mujer que lidera una candidatura en Córdoba.

–Es más que curioso. Sí, tenemos todavía ahí muchas tareas por hacer. El único partido que ha confiado en que lo encabece una mujer ha sido Adelante Andalucía y entendemos que es muy necesario que las mujeres estemos en primera plana también dentro de las instituciones. Por lo tanto echamos en falta también esa confianza en el resto de formaciones políticas para poner a la mujer en el centro. Tenemos una brecha salarial que combatir y unas tasas de violencia de género que no somos capaces de paliar y parece que las instituciones públicas no son capaces de dar una respuesta para garantizar nuestra seguridad y nuestra igualdad. En ese sentido, echamos de menos también una financiación por parte de la Junta. Nosotros proponemos crear una Consejería de Feminismo, con un 5% del PIBpara poder eliminar esa brecha salarial y generar políticas activas de empleo, también en el mundo rural. Necesitamos esas políticas que garanticen de verdad la igualdad.

–Sigamos imaginando. Imagine que es cierre de campaña, ¿cómo pediría a Córdoba el voto?

–A Córdoba le pediría que acuda masivamente a las urnas, porque es muy importante decidir y el voto es la única manera de poder orientar esas políticas que van a venir. Porque si no votamos, al final las decisiones las van a tomar otros y a lo mejor no nos gustan. Y también le pediría el apoyo para nuestra candidatura porque va a defender los intereses de los trabajadores, porque somos trabajadores los que formamos esta candidatura, somos gente alejada de la política tradicional y, por lo tanto, tenemos los mismos intereses que el resto de trabajadores. Garantizamos que nos vamos a entregar a servir a lo público y no a servirnos de lo público, al contrario de lo que han hecho algunos políticos tradicionales, que han generado así desilusión entre la población.