De verdad que yo no sabía que consumíamos tanto aceite de girasol, en serio, que escuchando y leyendo las noticias de la semana pasada creía que hasta estaba en otro país, o es que en casa de mi hermana, igual que lo fuimos en la de mis padres, somos muy raros y no hacemos lo que todo el mundo.

Yo creía hasta ahora que el aceite de girasol se utilizaba para cuatro cosas, para la mayonesa, quien la haga casera, y para cuatro fritos, y que el resto era todo con aceite de oliva, como toda la vida. Pues no, anda que no estaba equivocado, pues según parece hay gente que no puede vivir sin el aceite de girasol, que debe tener unas propiedades que desconocemos, o que yo no conocía, pues anda que no se ha hablado en estos días.

Y yo creo que se va a seguir hablando. No sé, a lo mejor es que somos más diferentes aquí, pero yo no he visto por el barrio esos supermercados vacíos, como asaltados, que han enseñado por ahí, aunque puede ser que esté equivocado, que ya saben ustedes que apenas sé de nada, y de lo que sé, es muy poco lo que sé. Que menudos mimbres, que yo sólo puedo hablar de lo que lo veo con mis propios ojos, que todo lo demás me viene muy grande y muy lejano, y no sé si me estoy explicando, aunque espero que sí. Y en boca cerrada las moscas no entran, o eso dicen, que es un refrán que siempre viene bien.

Y hablando de aceite, hay que ver la avalancha de peticiones de entradas para ver el partido contra el Tamaraceite, que se va a jugar este miércoles a las 12 de la mañana, que vaya hora y vaya día para jugar un partido de fútbol. Pues a pesar de eso, ahí van a estar los aficionados, que no se puede quejar el Córdoba de los suyos, que yo creo que somos los mejores del mundo, y puede que me quede corto.

Esperemos que para ese día se vea ya todo un poco mejor, que llevamos un temporada viendo todo como si fuera una fotografía muy vieja, como de principios del siglo pasado, así como amarillento. Ya ves tú, del Sáhara dicen que viene todo este polvo, pues lo tenemos que haber barrido entero, que he visto esta semana coches que tenían dos dedos de polvo, y no exagero. En fin, que lo mismo me animo a ir este miércoles al Arcángel, que como encuentre compañía allí que me planto, que hay ganas. Y a seguir sumando tres puntos, y que lo podamos ver, con sus colores.