Abre el Teatro El Brillante, un nuevo espacio escénico en el auditorio del colegio La Salle de Córdoba

Córdoba cuenta desde hoy con un nuevo espacio cultural en la ciudad, el Teatro El Brillante, en el auditorio del colegio La Salle de la capital cordobesa. El nuevo teatro, que cuenta con un aforo de 500 butacas, se estrena justo este sábado, 8 de mayo, cuando se acaba el estado de alarma que ha tenido cortadas las alas a la cultura durante más de un año y tras una reforma integral de las instalaciones del colegio.

“Es precisamente para la sociedad y vida cultural cordobesa para quienes hemos diseñado una programación que integra todas las artes escénicas, música, teatro, comedia, propuestas para venir con toda la familia y en horario cómodo para padres y madres", que también contará con fácil aparcamiento, ha detallado el director de Producciones Falla, Antonio Llanos.

Llanos ha explicado que también ofrecen ofertas atractivas de ocio para todos los gustos musicales actuales, "contando siempre con artistas locales como Rafa Romera que triunfa en toda España, así como con figuras flamencas como Falete o Erika Leiva". Para la organización, la industria andaluza "va a ser un pilar fundamental en nuestra programación".

De momento, el Teatro El Brillante cuenta con una veintena de citas programadas por parte del también responsable de programación del teatro sevillano de Los Remedios, Juan Ignacio González, director de La Máscara Producciones quien manifiesta su apuesta por “traer a escena cultura andaluza desde carnaval, hasta humor, música, dramaturgia, así como propuestas innovadoras de tendencias contemporáneas de las artes escénicas tan y como venimos haciendo en Los Remedios".

Por eso, en la web ya ofrecen "de forma transparente nuestros contactos para que productoras, grupos de música, teatro e industria se pongan en contacto con nosotros para ver cómo podemos crear sinergias, nuestra apuestas es la cultura en todas sus formas de expresión y así se lo vamos a demostrar a los cordobeses”, ha explicado González.

Cultura segura:

Todos los espectáculos van a seguir rigurosamente las medidas de seguridad establecidas por normativa y protocolos de prevención de covid tanto en acceso como en control y aforo, “seremos escrupulosamente rigurosos en el acceso y control tanto de público como de producción porque creemos que la cultura segura es la única manera de salir de esta”, expresan desde la organización que están satisfechos de ser “el primer teatro de la era post covid”.

“Somos muy conscientes desde el Teatro El Brillante que la industria cultural emplea a alrededor de 704.300 personas, un 3,5% del total de trabajadores, según los datos del tercer trimestre del año de la Encuesta de Población Activa”, subrayan.

“En una ciudad cualquiera eso solo serían datos. Pero, se trata de Córdoba: la única ciudad del mundo que atesora cinco menciones por parte de la Unesco. Sí, cinco. No me he equivocado al contar: La Mezquita Catedral, el Casco Histórico de la Ciudad, Medina Azahara, la Fiesta de Los Patios de Córdoba en la que nos hallamos inmersos y el Flamenco, que también es patrimonio inmaterial por la ONU y donde Córdoba tiene mucho que decir. Y desde el Teatro El Brillante vamos a tomar ese guante y lo vamos a tener muy en cuenta en la programación tanto en propuestas de flamenco como en oferta de actuaciones de Carnaval como la que inauguramos hoy el teatro”.

El nuevo teatro

El Teatro El Brillante se estrena justo este sábado, 8 de mayo, cuando por fin se acaba el estado de alarma que ha tenido cortadas las alas a la cultura durante más de un año. Tras una reforma integral de las instalaciones del Colegio La Salle Córdoba, cuenta con un aforo de 500 butacas, y anualmente acoge espectáculos infantiles, musicales, conciertos, eventos solidarios, teatros, monólogos y desde ya carnaval. Toda la programación está recogida en su página web.

Producciones Falla es una productora de nuevo cuño puesta en marcha por el empresario cordobés Antonio Llanos. Desde muy joven, dada la afición por la música de su familia (su hermano Álvaro Llanos, es el guitarrista del cantante sevillano El Arrebato) ha apostado por la representación de artistas y la producción de espectáculos musicales (José Mercé, David de María, La Guardia, La Frontera, Danza Invisible).

Además, el año pasado diversificó su negocio especializándose en festivales y espectáculos de los mejores grupos del Carnaval de Cádiz, llevando a comparsas y chirigotas de los principales de autores de gira por toda España. Este año, ha continuado la producción de conciertos en Madrid, Puertollano, Sevilla, Málaga y Granada adonde ha llevado a grupos como La eternidad, Los Equilibristas, Los Irracionales, Mi suegra como ya dije, entre otros.

Mientras que La Máscara Producciones es una empresa especializada en la producción, gestión y distribución de espectáculos y espacios escénicos. Actualmente, La Máscara se encarga de la dirección del Teatro Los Remedios de Sevilla y de la programación del nuevo Teatro El Brillante de Córdoba.