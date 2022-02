ATA transmite "tranquilidad" a los autónomos ante la reforma del RETA

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Andalucía, Rafael Amor, ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" a los autónomos ante la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), y ha subrayado que van a "negociar medidas de reforma que sean beneficiosas para los autónomos", a la vez que ha advertido de la situación por la que atraviesan, de ahí que se trabaje en "medidas que sean certeras".

Tras una reunión con el portavoz de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo del PP en el Parlamento andaluz y presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez; el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina; el diputado nacional del PP cordobés Andrés Lorite, y la concejal delegada de Reactivación Económica e Innovación del Ayuntamiento de la capital cordobesa, Blanca Torrent, Amor ha explicado la oposición de ATA a la reforma del RETA.

Así, ha destacado que la misma "parte de una base fundamental, que es un inicio que no va a ningún lado, porque a algún cerebrito se le ha ocurrido comparar a un asalariado con un autónomo, cuando no se puede comparar, porque el autónomo es un trabajador que trabaja 12 horas y luego tiene una responsabilidad ante las deudas que pueda generar una actividad".

Según ha expuesto, "querer equiparar las cotizaciones de los trabajadores con los autónomos es imposible", porque no cree que "el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, vaya a pagar las vacaciones a los autónomos, ni tampoco que vaya a pagar los impagos, algunos de ellos públicos", entre otros ejemplos citados.

Al respecto, ha subrayado que "ser autónomo hoy es una profesión de riesgo, porque resulta que si va bien, la mitad se lo lleva Hacienda y Seguridad Social, pero si va mal, lo perdemos todo, al responder con nuestro patrimonio personal y familiar ante las deudas cargadas".

A su juicio, "no se pueden calcular los rendimientos netos de los autónomos o lo que se le quiere llamar ahora, los ingresos reales, que no se pueden saber". "El autónomo no sabe lo que va a ingresar mañana, no sabe los rendimientos reales que va a tener, porque la actividad puede generar más pérdidas o beneficios", de manera que "no se sabe a la hora de establecer una cotización", ha apostillado.

Ante ello, ha avisado de que "querer hacer una cotización en la que a unos pocos se le baja un cinco por ciento, pero a la gran mayoría se le sube un 40%, no es una cotización, porque las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social no son un impuesto". Por tanto, "no se puede establecer obligar a unos tramos para que sea al final IRPF encubierto de prácticamente la gran mayoría de los autónomos que van a pagar un 40% más entre dos y cuatro años", algo que "no es sostenible", ha mantenido.

Las propuestas

Mientras, el presidente de ATA en la comunidad andaluza ha indicado ante "cotizar según los rendimientos netos" que "el 57% de los autónomos no va a cotizar por los rendimientos netos, porque resulta que el 57% de los autónomos mayores de 47 años tiene la base ya topada a 2.000 euros", por lo que "desde ATA se va a pedir que se destope esa base de cotización", ha remarcado.

Asimismo, ha comentado que este lunes se anuló la reunión que había con el Ministerio y se ha pospuesto a este miércoles, en la que la asociación va a llevar unas líneas para "trabajar sobre ellas y se van a ir aportando a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria".

Al hilo, ha abogado por "intentar sacar la medida importante para que aquellos que no pueden llegar a la cotización de la base de 964 euros que puedan pagar menos, que se destope la base de cotización para los autónomos que puedan pagar más y que se deduzca la parte de la cuota correspondiente a los autónomos societarios que pagan la cantidad de 370 euros al mes".

Además, ha aclarado que no van a ir a la calle, "como algunas voces dicen", sino que "de momento se va a trabajar", ha enfatizado, para agregar que saben "perfectamente lo que hay que hacer, dependiendo de los escenarios". También, ha añadido que "a partir de ese miércoles se abre una nueva línea de diálogo con todos los grupos parlamentarios del Congreso, que tienen que conocer las medidas que desde ATA se van a plantear".

En definitiva, Amor ha transmitido "un mensaje de tranquilidad, porque los autónomos ahora mismo bastante tienen con lo que tienen", al tiempo que ha manifestado que "no solamente se puede estar preocupado por la subida de las cotizaciones sociales, sino que los costes energéticos están siendo un problema, porque es un input directo en el gasto, que también va a la inflación y no se está repercutiendo esa inflación por los costes energéticos".

Por tanto, ha dicho que espera "un año de mucho trabajo, duro, en el que va a haber una reforma fiscal que no va a ser para abajo, sino para arriba", aunque confían en "negociar y buscar el bien para los autónomos".