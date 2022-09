ATA Córdoba afirma que "bajar impuestos no es de ricos" y beneficia a los autónomos

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Andalucía, Rafael Amor, ha asegurado que "bajar impuestos no es de ricos", sino que, de hecho, beneficia a empresas, a autónomos y a la población en general, refiriéndose con ello a la eliminación del Impuesto de Patrimonio, la deflactación del IRPF y a la supresión del canon del agua, que promueve el Gobierno andaluz del PP.

Amor se ha reunido en la sede de ATA en Córdoba con la portavoz de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo del PP en el Parlamento andaluz, Silvia Heredia; el diputado del PP cordobés Aurelio Fernández y el presidente del PP de Jaén y diputado autonómico, Erik Domínguez.

En este sentido, Amor ha llegado a esta conclusión tras recordar que, después de cuatro años de crecimiento en el número de autónomos y del Producto Interior Bruto (PIB) en Andalucía, "a partir del mes de agosto hemos visto un frenazo total de la economía y por primera vez Andalucía ha perdido autónomos".

Eso es algo que en ATA "preocupa bastante", pues "no es una cosa puntual", sino que es consecuencia de la "crisis que estamos viviendo" y, dado que "la situación no es nada halagüeña", Amor considera que "bajar impuestos es positivo", y "no es de ricos", pues el IRPF "es un impuesto de todos y, sin duda", beneficiará a la mayor parte de la población, "el que se bajen los tres primeros tramos, de los cuatro que hay, en el impuesto de la renta, sobre todo con una inflación que prácticamente los autónomos no pueden afrontar".

Esta medida es, además, muy necesaria, pues "hoy sale el barómetro de opinión en el que se va a dar conocer un dato que es bastante importante", el de que "la gran mayoría de los autónomos no está repercutiendo la subida de los costes energéticos ni de los costes de las materias primas" en sus clientes, a lo que se suma que "un número importante" de los autónomos encuestados por ATA, tampoco "piensa hacerlo".

De ahí que sea clave, para el sostenimiento de la actividad de los autónomos, el que paguen menos impuestos, siendo esa la razón por la que en ATA no entienden "por qué escuece a algunos dirigentes políticos la bajada de impuestos, sobre todo cuando el Ejecutivo andaluz no solo suprime el Impuesto de Patrimonio, sino que también hablamos de la reducción de un 4,3% en los tres primeros tramos del IRPF, y eso, sin duda, va a traer consecuencias positivas para todos aquellos autónomos o personas que hagan la declaración de la renta".

Junto a ello, según ha añadido, "la bajada del canon del agua, que es superior a la recaudación del Impuesto de Patrimonio, va a suponer entre un 6-8% en la bajada de la factura del agua", de modo que desde ATA se vuelve a "invitar al Gobierno de la Nación a que, por favor, baje o deflacte el IRPF para todos los autónomos, todos los ciudadanos y todas las empresas de este país".

Amor ha concluido indicando que "la situación que estamos viviendo y que vamos a vivir es bastante compleja y no tiene nada que ver con la de 2018, y tenemos que tomar cartas en el asunto, para facilitar la vida a las empresas, a los autónomos y a todos los ciudadanos, en general".