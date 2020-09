La AECC pide a los enfermos de cáncer que acudan a sus citas médicas a pesar del miedo por el covid-19

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha celebrado este miércoles su tradicional cuestación, que este año ha sido "más austera" por la crisis provocada por la pandemia del covid-19, según ha reconocido la presidenta de la Junta Provincial de Córdoba, Auxiliadora Cabanás.

Como población vulnerable, el confinamiento y el coronavirus ha afectado más a los enfermos de esta patología. A esto hay que sumar "el miedo que, de alguna forma, ha invadido a los pacientes y que los hace no acudir a sus citas programadas".

Así, Cabanás ha recordado que la radioterapia, la quimioterapia y la cirugía son fundamentales para estas personas, y además "hacerlas a tiempo" porque "si se deja evolucionar el cáncer a estadios más avanzados es más difícil de combatir y más caro".

Ahora mismo, los afectados por estas patologías tienen "miedo" a que no se investigue y a contraer el covid" porque son "especialmente sensibles". Esto hace que se "reserven tanto que incluso no acudan a sus citas médicas". En este punto, la responsable de la asociación en Córdoba hace un llamamiento a los ciudadanos para que "no dejen que se retrase su diagnóstico ni su tratamiento porque de eso va a depender la evolución de su enfermedad y de su vida".

Respecto a la investigación, ha insistido en que "se ha parado todo mucho" porque el problema más importante es el covid-19 y "todos los recursos van para vacunas y tratamientos efectivos", algo que entienden desde la AECC, pero recuerdan que "existen otras enfermedades, y para el cáncer la investigación es básica". Por eso, necesitan ingresos para que los estudios sigan adelante y apelan a la "solidaridad de los cordobeses, que siempre se han demostrado dispuestos a colaborar".

Con los ERTE, los cierres de empresas y la disminución de la actividad económica han aumentado las demandas a la AECC de las familias con algún miembro con cáncer. "Ahora mismo la asociación tiene que hacer un súper esfuerzo para llegar a los problemas sociales que existen", ha reconocido.

"La vulnerabilidad ha aumentado, y más para las personas sin recursos, con lo cual tenemos que multiplicar las prestaciones que podemos ofrecer", ha indicado la presidenta de la Junta Provincial de Córdoba.

Las peticiones han crecido, pero los ingresos han disminuido, por lo que la asociación ha colaborado "en la medida de nuestros recursos". "Probablemente hay mucha más gente que necesita de estas ayudas, pero no podemos llegar a ellos porque prácticamente no ha habido ingresos y estamos tirando de fondos", ha lamentado Cabanás.

En todo 2019, la AECC asistió a 152 familias con 50.000 euros. A 31 de julio de este año ya han ayudado a 85, por lo que "en proporción, a pesar de tener menos recursos se está asistiendo a más personas".

Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres va a sufrir esta enfermedad a lo largo de su vida, y la tendencia es que este porcentaje aumente. De hecho, en 2030, cada 1,8 minutos se diagnosticará un nuevo caso y cada 3,8 minutos habrá un fallecimiento. "Vamos a concienciarnos de que es una enfermedad que se puede parar, se puede cronificar e incluso curar, pero necesitamos recursos", ha incidido la responsable de la organización en Córdoba.

La AECC teme que debido a la crisis del covid-19, las administraciones públicas desvíen sus fondos hacia otras necesidades, aunque en Córdoba ya han firmado algunos convenios. "Hasta el momento la ayuda no ha disminuido, pero si la crisis sigue, es posible que ocurra", ha concluido.