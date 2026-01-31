El 10% de las viviendas del Centro de Córdoba son ya alojamientos turísticos

La presión de los pisos turísticos sigue al alza en Córdoba, a pesar de la limitación aprobada por el Ayuntamiento de la capital en zonas tensionadas de la ciudad, como son el Centro y el Distrito Sur. Sin embargo, un nuevo estudio pone de manifiesto que el número de este tipo de establecimientos -en los que se incluyen todos los tipos de alojamientos hoteleros- representan ya casi el 10% de las viviendas en la zona Centro de Córdoba -el porcentaje exacto es del 9,85%-, mientras que en todo el término municipal suponen ya el 2,30%.

Y sí, es el Centro de capital cordobesa el que concentra el mayor número de establecimientos hoteleros, ya que en segunda posición y, a gran distancia, aparece el Distrito Sur, con un 2,01%, mientras que el tercer puesto es para el Distrito Poniente Sur es del 1,73%.

El informe sobre la distribución y regulacion de los alojamientos turísticos en el municipio de Córdoba, con datos a 31 de diciembre del año pasado, recoge de manera exhaustiva la cuantía de este tipo de establecimientos en la ciudad, que se eleva ya a 3.620, con un total de 28.634 plazas de alojamiento. La tipología predominante corresponde a viviendas de uso turístico, que representan el 91,77% del total, seguidas de los establecimientos hoteleros (3,26%) y los apartamentos turísticos (1,99%). En conjunto, estas tres modalidades concentran el 97,02% de los alojamientos registrados, mientras que el 2,98% restante corresponde a alojamientos de tipo rural y campamentos de turismo.

El documento, elaborado por Antonio Torres Espino, señala también que las viviendas de uso turístico (3.322) y los apartamentos turísticos (72) constituyen, en conjunto, el 93,76% de los 3.620 alojamientos registrados. Estas modalidades suman 18.953 plazas, equivalentes al 66,19% del total de plazas turísticas, y disponen de 8.240 habitaciones, lo que representa el 62,84% del conjunto.

Turistas en el interior del Patio de los Naranjos. / Miguel Ángel Salas

La ratio media de plazas turísticas por alojamiento es de 7,91, mientras que la de unidades habitacionales por alojamiento se sitúa en 3,62. No obstante, estas ratios presentan diferencias significativas según la tipología del alojamiento. En el caso de las viviendas de uso turístico, la media es de 5,14 plazas y 2,31 unidades habitacionales por vivienda, mientras que en los apartamentos o complejos turísticos estas ratios se elevan a 26,07 plazas y 7,93 unidades habitacionales, respectivamente.

Casi el 70% se registraron entre 2020 y 2025

Del total de 3.620 alojamientos inscritos, 2.483 fueron registrados en el periodo comprendido entre 2020 y 2025, lo que representa el 68,59% del total.

El informe destaca también el "significativo número de inscripciones realizadas en marzo de 2025, que alcanzó las 281, el 50,44% de las inscritas en todo el año". Y es que este aumento estuvo motivado, según afirma el estudio, "por el anuncio del Ayuntamiento de Córdoba relativo a la suspensión de nuevas autorizaciones de inscripciones en los distritos Centro y Sur".

A un kilómetro de la Mezquita-Catedral

El análisis espacial de los alojamientos turísticos pone de manifiesto que la mayor concentración se localiza en torno a la principal área de interés turístico de Córdoba, es decir, en la zona de la Mezquita-Catedral.

En concreto, el 55,94% de los alojamientos y el 54,60% de las plazas turísticas se sitúan dentro de un radio de un kilómetro en torno a la Mezquita-Catedral. Las secciones censales y los barrios próximos a este enclave son los que presentan una mayor proporción de alojamientos turísticos en relación con el número total de viviendas.

Dos turistas en Córdoba. / Miguel Ángel Salas

Y es que, los barrios que registran una mayor presión turística son el de la Mezquita-Catedral, San Francisco-Ribera, San Basilio y San Pedro, con porcentajes del 29,36%, 26,23%, 21,57% y 20,42%, respectivamente.

Alarma social por el aumento de alojamientos

El informe también recoge que este más que notable incremento del número de alojamientos turísticos registrados en los últimos años, unido a la existencia de alojamientos en situación irregular, cuya magnitud resulta difícil de estimar, "ha generado una creciente alarma social en determinados sectores de la población".

Así, su autor expone que entre los principales efectos negativos asociados a este fenómeno se encuentran el "aumento de los niveles de ruido, el encarecimiento del alquiler residencial, la desaparición del comercio tradicional y otros impactos que se manifiestan con especial intensidad en las zonas de mayor concentración turística".

Como consecuencia de las quejas formuladas por el movimiento ciudadano y otras entidades ante el Ayuntamiento de Córdoba y Junta de Andalucía, ambas administraciones, anota el informe, "se han visto obligadas a adoptar medidas para mitigar los perjuicios que ocasionan a los vecinos la proliferación de alojamientos turísticos en determinadas zonas de la ciudad". Es por ello que respecto al 1 de agosto de 2024, se han dado de baja del registro de inscripciones de la Junta de Andalucía un total de 466 alojamientos existentes en dicha fecha.