La forma más apetitosa de empezar la jornada

Para todo aquel que por motivos laborales no puede desayunar en casa si no lo hace a primerísima hora de la mañana, y sin embargo sí tiene un hueco a media mañana para salir del trabajo, la hostelería siempre es un recurso muy socorrido y lógicamente en Córdoba no faltan cafeterías donde poder desayunar de manera muy variada. Lo que caracteriza a la Cafetería La Tierra es, además de la buena relación calidad-precio de su oferta, los churros con los que cada mañana muchos de sus clientes deciden empezar la jornada con un bocado apetecible.

La Tierra abrió sus puertas hace menos de un año y al frente del negocio está Jorge Eduardo Poblete, un argentino afincado en Córdoba hace más de una década que hace ocho meses decidió salir de la cocina –es chef de profesión– para seguir en la hostelería pero más cerca del cliente. De esa forma surgió la iniciativa de montar esta cafetería, ubicada en la Plaza de la Marina Española, en el Parque Figueroa. "Yo soy chef, estudié en la Escuela de Hostelería de Buenos Aires y durante muchos años he trabajado para varias empresas, siempre en la cocina", cuenta Jorge, que decidió hace apenas un año "pasar a ser mi propio jefe y sumar esa experiencia de tantos años en un negocio personal", ya que además "tenía ganas de cambiar mi rutina de trabajo y siempre había tenido en mente abrir un negocio de este tipo para llevarlo de manera personal". Ese fue el impulso que le llevó a mediados del 2018 a abrir su cafetería en un local que llevaba años dedicado a la hostelería pero en el que ahora trata de implantar su sello personal.

En pocos meses, en el barrio esta cafetería ya es conocida por sus churros, la especialidad de la casa y una de las preferencias para muchos de los que día a día eligen desayunar en este coqueto local. Sus precios además son muy asequibles (la media ración de churros apenas cuesta 90 céntimos de euro), algo que siempre ayuda a los clientes a acercarse a un negocio que no conoce previamente.

Al margen de eso, en La Tierra también se puede encontrar una buena variedad en tostadas, bocadillos y dulces, para aquellos más golosos y dispuestos a saltarse la dieta por un bocado dulce. Sus desayunos también están marcados por esa relación calidad-precio que Jorge Poblete entiende como "imprescindible para un negocio de barrio" como el suyo. Desde 1,80, sus clientes disfrutan del clásico desayuno de café y media tostada.

La Cafetería La Tierra cuenta con dos amplios y cómodos salones interiores, además de con una terraza para fumadores, cubierta con una carpa durante los meses más fríos y húmedos del año. Poco a poco, y a pesar de no haber cumplido aún su primer año de vida, el negocio de Jorge Eduardo Poblete se va haciendo un hueco importante en la rutina de muchos vecinos del Parque Figueroa, que deciden empezar el día de la manera más apetitosa.

Ubicación

La Cafetería La Tierra se encuentra ubicada en pleno Parque Figueroa, en la Plaza de la Marina Española, local 63.