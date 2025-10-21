Solventada la incidencia técnica en el SAS que impedía acceder a imágenes e informes de los cribados del cáncer

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha informado que ha resulto la incidencia técnica que impedía acceder temporalmente a imágenes e informes de los cribados del cáncer.

Según el SAS, todas las secciones de ClicSalud+, la web para los usuarios del Servicio Andaluz de Salud, ya están reestablecidas y por tanto informes, imágenes y servicios digitales vuelven a estar disponibles con normalidad. Las autoridades sanitarias agradecen la paciencia y comprensión de la ciudadanía y recuerda que siguen trabajando para ofrecer el mejor servicio posible.

Según el SAS, un importante incremento en el acceso de usuarios a la aplicación ClicSalud+ en momentos puntuales provocó la incidencia técnica ya solucionada, al tiempo que admite que la caída informática no ha supuesto ni el borrado ni la pérdida de ninguna prueba, informe o historial clínico a los que se puede acceder con normalidad.

Respuesta a la denuncia de Amama Sevilla

Previamente el consejero de Sanidad, Antonio Sanz había respondido al escrito que la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, presentó ante la Fiscalía para denunciar el supuesto borrado de historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud.

Este supuesto borrado ha sido detectado desde hace un par de semanas por mujeres que han acudido a la asociación sevillana tras los problemas detectados en el programa de cribado del cáncer de mama. Según Claverol, algunas pruebas como mamografías o ecografías habrían desaparecido de plataformas digitales como ClicSalud o Diraya, y también se habría detectado el cambio de determinadas nomenclaturas sobre los diagnósticos en algunas de ellas.

No obstante, desde la Junta se insiste en que "en ningún caso se ha borrado ni perdido ninguna prueba, informe o historial clínico". Por ello, el consejero destacaba que "una vez que el servicio esté completamente restablecido, los usuarios que hayan tenido limitado su acceso podrán consultar, descargar y acceder a dicha información", algo que se produjo según el SAS a la 1:36 de la madrugada del miércoles 22 de octubre.

Asimismo, el SAS lamentaba "las molestias que esta caída informática haya podido causar y trabajamos para recuperar la completa normalidad del servicio lo antes posible".

Tras conocer la denuncia presentada por Amama, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, respondió horas después negando "rotundamente" que se haya borrado o manipulado información en el sistema sanitario público andaluz. "En ningún caso se ha eliminado ninguna prueba ni historia clínica por parte del SAS", afirmó. "Le pedimos a Amama que deje de lanzar infundios que desprestigian a los profesionales del sistema público. Respetamos su decisión de acudir a la Fiscalía y colaboraremos al cien por cien en un ejercicio de transparencia total", añade.

El consejero de Sanidad ha asegurado que respeta, en cualquier caso, la decisión de Amama de acudir a la Fiscalía, con la que se colaborará "al cien por cien", en un ejercicio de "transparencia total para esclarecer cualquier situación".