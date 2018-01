Satse denuncia el "colapso del hospital" por falta de enfermeras

El Sindicato Profesional de la Enfermería Satse denunció ayer "la masificación que sufre el Servicio de Urgencias del Hospital como consecuencia de la falta de Profesionales de enfermería". Según el sindicato la dotación de profesionales de enfermería que debe tener el servicio de Urgencias del Hospital está disminuida en un 25% "ya que la dotación reconocida en este servicio para atender las urgencias es de cuatro profesionales, siendo lo habitual que se disponga diariamente de tres profesionales durante los turnos diurnos de mañanas y de tardes para atender un total de siete salas de urgencias, a las que hay que sumarle cinco sillones donde los pacientes una vez diagnosticados reciben el tratamiento y cuidados necesarios hasta que son dados de alta o ingresados".

Para Satse, "esta situación de recorte de personal de Enfermería, contrasta con la dotación de personal Médico en el Área de Urgencias, ya que se da la paradoja de que durante todas las franjas horarias se dispone de más médicos que enfermeros". El sindicato insiste en que la plantilla de médicos no se ha recortado, permaneciendo entre cinco y seis médicos diariamente en Urgencias, "lo que supone el doble de personal médico con respecto al de enfermería". Para el Satse, resulta "lamentable" que la Dirección no sea igual de sensible a la hora de establecer la dotación de personal en el servicio de Urgencias "en perjuicio de los profesionales de enfermería".