La Junta aprueba la construcción del Hospital tras nueve años de esperas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer el pliego de condiciones para que salga a licitación la obra del Hospital de Alta Resolución de Palma del Río. Se trata de un centro hospitalario que la Administración autonómica se comprometió a poner en marcha en 2008 y que ahora, nueve años más tarde, es una realidad. La aprobación de ayer contempla la propuesta de acuerdo para autorizar el expediente de gasto relativo a la contratación de las obras de ejecución del hospital palmeño, es decir, se ha dado el visto bueno para que el pliego de la construcción de la infraestructura sanitaria pueda salir a convocatoria pública y las empresas puedan concursar; se trata de un proyecto con un montante de 14,7 millones de euros.

Con la decisión ya oficial del Ejecutivo andaluz, ahora deberá publicarse el documento en el boletín de la Unión Europea y, tras ello, las empresas tendrán dos meses para presentar sus ofertas. Según los cálculos del regidor palmeño, José Antonio Ruiz Almenara (PSOE), las obras podrían empezar el primer trimestre de 2018 en los terrenos situados junto a la avenida de Aulio Cornelio, pero mientras todo esto ocurre. Para el primer edil, ahora el municipio "debe preparase" para contar con dicha instalación sanitaria dado que "esto es un antes y un después para Palma del Río". Aun así, insistió en que "hasta que no veamos abierto el hospital, no me voy a quedar tranquilo evidentemente".

Ahora, según informó ayer la Junta, el centro se construirá sobre una parcela de 30.000 metros cuadrados y contará con una superficie de más de 9.000 metros distribuidos en tres plantas, que albergarán las especialidades de medicina interna, cardiología, aparato digestivo, neumología, cirugía general, urología, traumatología y ortopedia, oftalmología, dermatología, otorrinolaringología, ginecología, anestesia y fisioterapia. El hospital de Palma del Río dispondrá de 18 consultas para atención especializada, cinco para atención urgente, 20 habitaciones de hospitalización, ocho puestos en observación, ocho de cirugía mayor ambulatoria y dos quirófanos. Además, tendrá salas para curas y yesos y zona para rehabilitación, con una consulta, una sala y dos boxes. En cuanto a equipamiento de radiodiagnóstico, contará con un aparato de rayos convencional, un telemando, un TAC, un ecógrafo y un mamógrafo. Este nuevo centro estará diseñado para atender al año 40.700 consultas de atención especializada, 40.000 de urgencias y 1.600 intervenciones quirúrgicas.

El centro sanitario ha tenido un extenso recorrido cronológico de casi dos décadas de debate político, algo que comenzó en el año 1999 cuando el Partido Andalucista lo incluyese en su programa electoral; más tarde, en 2002, presentó una moción en el pleno a favor de su construcción. En el transcurso de este debate, el anterior alcalde palmeño Salvador Blanco (PSOE) defendió la ampliación del actual centro de salud y la creación de un centro de alta resolución, opción por la que se decantaba la Junta. Es más, el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, anunció el inicio del hospital en la localidad con una inversión que rondaba los 20 millones de euros en 2008. Sin embargo, la crisis económica dejó en parálisis estas intenciones: la Junta centró su política sanitaria en prestar la cobertura más inmediata y dejó estancado la construcción de este tipo de centros.

En octubre de 2010, el Ayuntamiento y la Administración regional firmaron un convenio a través del cual la corporación local se comprometía a adquirir y acondicionar los terrenos para el edificio; esto último le competía a la Junta. A raíz del acuerdo, el Consistorio compró una parcela en la avenida Aulio Cornelio Palma por 1,5 millones de euros y, más tarde, destinó 1.750.000 euros a su urbanización.

Ya en la última campaña electoral de 2015, el candidato del PP a la Alcaldía, Antonio Martín, llegó a asegurar que acamparía en el Palacio de San Telmo (Sevilla) para pedir centro si resultaba elegido alcalde. A finales de septiembre de 2015 aparece un nuevo giro en toda esta historia al conocerse que la Junta financiaría el hospital bajo el paraguas del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en Andalucía para el periodo 2014-2020. No fue hasta un año después, cuando el Gobierno andaluz -en noviembre de 2016- incluyó para este fin una la dotación de 456.000 euros en los presupuestos regionales de 2017. A raíz de entonces, el proyecto se plasmó y echó a andar la maquinaria burocrática para levantar el hospital. Primero tuvo lugar el plazo de presentación de las empresas interesadas en acometer la modificación del proyecto redactado en 2012, una convocatoria que salió publicada en marzo y que ganó Planho S.L; a este punto se destinaron 56.000 euros con el objeto a actualizar el anterior documento existente a la normativa vigente.