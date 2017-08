Junta y Consistorio confían en cerrar el proyecto del hospital el próximo año

El alcalde de Lucena, Juan Pérez (PSOE), ha avanzado a El Día que tanto la consejera de Salud, Marina Álvarez, como el Ayuntamiento plantea el año 2018 como horizonte para "dejar el proyecto del nuevo Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) redactado y así poder continuar con otras fases". "Si lo logramos, personalmente entiendo que habríamos dado un paso importante y sería bastante definitivo el asunto, porque estaríamos encauzando todo el proyecto", dijo.

A finales del pasado mes de julio, el primer edil junto a la concejal de Servicios Sociales, Teresa Alonso (PSOE), mantuvieron una reunión con la consejera de Salud y la viceconsejera para trasladarles los últimos avances al respecto del proyecto del CARE planteando en Lucena desde el año 2006. Pérez, igualmente, manifestó que la intención de la institución regional es asumir el coste de la redacción del proyecto, para lo cual están trabajando de cara a incluir el mismo en los próximos presupuestos de la Consejería.

El CARE contará con dos quirófanos, 21 consultas y en torno a 20 camas

Así, el importe aproximado que podría rondar la elaboración del documento sería en torno a 1,5 millones de euros, "un 10% de lo que sería el coste de la obra total que, en otras zonas donde ya se van a ejecutar proyectos similares como Palma del Río, asciende a los 14 millones de euros". "La intención es que no sea un presupuesto nominativo o finalista, sino con cargo a la propia Consejería", matizó el regidor lucentino.

Para el alcalde, por tanto, el mes de septiembre será "clave" para este proyecto por dos motivos. Primero, porque se va a permitir que se pueda ratificar que efectivamente van a acometer el proyecto con cargo a los presupuestos desde la Consejería y, segundo, porque el 21 de septiembre se celebrara una nueva reunión en Sevilla con los grupos municipales, los miembros de la Plataforma Lucena por sus Necesidades Sanitarias y responsables de la Junta de Andalucía para continuar avanzando en el borrador del plan funcional del CARE, presentado en el mes de junio al Consistorio y que contempla ubicar en Lucena la sede del 061 así como la construcción de un Centro de Alta Resolución con dos quirófanos, 21 consultas y en torno a 20 camas.

El documento incluye nueve áreas, que incluyen consultas externas y exploraciones especiales con el objetivo de prestar asistencia en consulta de acto único, compuesta por doce consultas y ocho salas de exploraciones; área de urgencias con diferencias de circuito de adultos e infantil, englobando sala de reanimación, clasificación de pacientes, cinco consultas de adultos y dos infantiles y una sala de observación; área de bloque quirúrgico, con capacidad para resolver con agilidad la mayoría de los procesos quirúrgicos que actualmente se realizan por cirugía mayor ambulatoria, compuesta por dos quirófanos y varios puestos de recuperación post quirúrgica, o área de diagnóstico por imagen con los medios técnicos necesarios que permitan la atención en régimen de acto único, compuesto de radiología convencional, mamografía, ecología, TAC y RNM.

El CARE también incluirá una unidad polivalente, espacio que permite la utilización para seguimiento de pacientes quirúrgicos, hospital de día médico, atención en continuidad asistencial de pacientes pluripatológicos así como apoyo al área de urgencias con 20 habitaciones que no supondrán una hospitalización convencional; área de rehabilitación y fisioterapia, compuesta por dos consultas y sala de fisioterapia, y área de laboratorio, que integrará los recursos tecnológicos para dar respuesta a los requerimientos de resultados en análisis clínicos, hematimetría, microbiología y anatomía patológica. Todo esto se completará con un área de farmacia y otra de atención al ciudadano y zonas de apoyo no asistencial. Hasta el momento, no se ha vuelto a indicar nada respecto a la posibilidad planteada por el ente regional de ubicar en Lucena la sede del 061.