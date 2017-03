Los más felices del mundo

Ha llegado la primavera, hemos celebrado el Día de la Poesía y huele a azahar, y a torrijas, qué más podemos pedir. Ah, y ya hay caracoles -y cabrillas-, con sus quioscos de chapa, en caldo, salsa y hasta a la carbonara, que se me olvidaba. Y también hemos celebrado el Día Mundial, o tal vez fuera Internacional, de la Felicidad. Y eso que Dinamarca ya no es el país más feliz del mundo, que ha sido superada por su vecina Noruega. Siempre un país nórdico encabeza la clasificación, leo en el texto de la noticia. Tal vez a usted no le haya sorprendido esto, pero a mí sí me sorprende, y mucho, que haya una clasificación de la felicidad. ¡De la felicidad, ni más ni menos! Y no se vaya a creer usted que la encuesta la realiza una consultora de tres al cuarto o una firma de preservativos o de refrescos, para nada, que es la propia ONU la que se encarga del asunto. Como poco, debemos tenerla en cuenta, aunque no nos la creamos o desconfiemos de sus resultados, y hasta de sus intenciones, como me sucede a mí. Por sistema, yo no me creo ninguna encuesta en la que yo no haya tomado parte. Es decir, si no me han preguntado no me creo ningún resultado o vaticinio, y lo cierto es que solo una vez en mi vida he participado en una encuesta, y creo que acerté. O me acerqué, que yo no sé si es lo mismo. Digo esto, porque según pude leer en la noticia, los datos para establecer el ranking de la felicidad mundial se obtienen de no sé qué cifras económicas, así como de encuestas a la población, y a mí nadie me preguntado si soy mucho o poco feliz. Es una pregunta que te exige un tiempo de respuesta, que no se puede responder a lo loco, faltaría más, que la felicidad, el grado de felicidad, hay que evaluarla y analizarla antes de cantarlo públicamente, que no es un dato cualquiera. Pero antes de eso, debería saber, tener medianamente claro, qué es la felicidad, que con la definición que leo en el diccionario no me basta.

Y es que el mismo diccionario, el de la RAE, el oficial, el bueno, no se pone de acuerdo, bizarro hasta el extremo del extremo, porque no vale que en la primera acepción nos diga que la felicidad es un "estado de grata satisfacción espiritual y física" y que solo dos líneas más abajo, en la tercera definición, se nos deje caer diciendo que es "la ausencia de inconvenientes o tropiezos". Vamos, que pasamos del éxtasis más absoluto, del orgasmo emocional, al no ha estado mal como si tal cosa. Y es que hay un trecho, y hasta un maltrecho, entre lo maravilloso y lo aceptable, definan más, apunten al centro de la diana. Como que no lo veo, por muy académicas que sean las definiciones. Aunque puede que la Academia se abrace a la relatividad de la felicidad como un estado sin estado, sin gramaje ni altura, incontable. Y es que la felicidad es muy poco académica, y más se mueve, se cuela y se maneja en el terreno de lo indefinible, lo salvaje, lo loco, lo inconstante, lo irracional y lo imprevisible, y por eso mismo, o por todo eso, es imposible enfajarla en un estudio con pretensión científica. Por mucho que ese estudio lo firme y se lo atribule la propia ONU.

Hay días en los que pienso que la felicidad es una sucesión de momentos y hay días en los que pienso que la felicidad es el recuerdo o el eco de un momento que disfrutamos cuando lo recuperamos. Y hay días, pocos, en los que no pienso en qué consiste la felicidad, y tal vez sean los días más felices, ya que me encuentro en ella y no tengo que salir a buscarla. Y todo eso, todos esos días pensativos o vividos, no creo que encuentren acomodo en una tabla de Excel que se ajusta a criterios económicos, y es que hay felicidades de gañote y otras de mil euros que te duran un segundo, o menos si no estás atento. Voy acabando y aún no he escrito nada de cantidad o calidad, esa bipolaridad sobre la que concentramos buena parte de nuestra existencia. Bocata grande de mortadela con aceitunas o minúsculo y delicioso bocadito de jamón ibérico. Pues un poco de todo, que al final esto es como me dijo un amigo, muchas patatas y un poquito de salmón. Vamos, que los de la Academia no están tan equivocados.