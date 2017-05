El ambiente previo al ecuador

Se acabó la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Terminó mayo, el mes más largo del año para Córdoba y el mejor para una ciudad que ha tratado de dar lo mejor de sí, sobre todo para quienes se sienten atraídos desde fuera por el encanto, la cultura, el patrimonio o la gastronomía -entre otras muchas cosas- de este rincón de Andalucía. Ahora tocan otras cosas, principalmente en el plano político, así que habrá que ver en qué condiciones se llega a esa fecha marcada en el calendario del 13 de junio, cuando se cumplirán los dos años de constitución de los nuevos ayuntamientos, o lo que es lo mismo, el ecuador del mandato municipal.

En el caso de Capitulares, tiempo habrá en las próximas semanas de pormenorizar lo que ha sido este camino que emprendieron PSOE e IU, eso sí, con el aval de Ganemos Córdoba, que decidió quedarse en tierra de nadie sin entrar en el gobierno pero apoyándolo en los asuntos de mayor calado para la ciudad, como es el caso de las ordenanzas o los presupuestos.

Como digo, ya se irá profundizando en lo que ha sido esa labor, pero he de reconocer que el ambiente con el que se alcanza esa mitad del mandato no es el mejor. Y no siempre por cuestiones achacables a la acción pura y dura de quienes nos gobiernan -véase la reciente polémica de Aucorsa-, sino en ocasiones por situaciones externas que vienen a enrarecer más que a otra cosa.

Cuando me refiero a elementos del exterior del Ayuntamiento, basta con mirar la situación interna de cada uno de los partidos que conforman el Pleno para al menos poner sobre la mesa si esos asuntos acabarán finalmente colándose en el debate. Del PSOE ya está casi todo dicho y la decepción de los socialistas cordobeses por el varapalo en las primarias que se ha llevado Susana Díaz ha sido mayúscula, principalmente porque algunos ven peligrar su zona de confort. No obstante, habrá que ver si todo este terremoto político en el PSOE sirve al menos para recomponer las relaciones entre el partido en Córdoba y el grupo municipal en Capitulares. Misión difícil.

En IU no andan mucho mejor las cosas, también con ciertas disputas a nivel interno que se irán viendo y tratando de digerir el órdago de Podemos Andalucía, que ha tratado (nunca ha escondido sus intenciones) de fagocitar a la coalición en un plis plas exigiéndole que rompa su pacto de gobierno con los socialistas. Al final, la reacción de Ganemos respaldando el acuerdo ha amortiguado el intento podemita.

En cuanto al primer partido de la oposición -el PP- también ha pasado lo suyo en los dos últimos meses. Primero con el golpe de la dirección nacional a José Antonio Nieto al impedirle que se presente a la reelección como presidente provincial y que dejó a los dirigentes del partido en estado de shock. En segundo lugar porque no esperaban dos candidatos en la carrera hacia el congreso y, aunque la opción de Rosario Alarcón no pasó el corte, ha sido lo suficientemente significativa como para mostrar las carencias de los populares en la provincia.

Pues ese es el ambiente previo a la llegada del ecuador del mandato. Y que cada palo aguante su vela, si es que puede.