Pequeñas y tontitas

Filósofo escolástico. Tomás de Aquino: "La mujer es un defecto de la naturaleza, una especie de hombrecillo defectuoso y mutilado. Si nacen mujeres se debe a un defecto del esperma o a los vientos húmedos. Sólo es necesaria para la reproducción". Federico Arvesu, médico jesuita, año 1962: "El organismo de las mujeres está dispuesto al servicio de una matriz; el organismo del hombre se dispone para el servicio de un cerebro".

Demetrio Fernández, obispo de Córdoba en el año 2013: "la ideología de género destroza a la familia…la mujer no ha de dejar de ser mujer para ser más, sino que precisamente siendo mujer, plenamente mujer, encontrará su plenitud… a ellas de manera especial les ha sido encomendado el cuidado del ser humano, desde su concepción hasta su muerte...". Arzobispado de Granada, año 2013, editor en castellano de Cásate y sé sumisa: "Él tiene razón…obedécelo…".

El machismo también tiene su escaño en el Parlamento Europeo. "¿Sabe usted qué papel ocupaban las mujeres en las Olimpiadas griegas? La primera mujer, ya se lo digo yo, ocupó el puesto 800. ¿Sabe usted cuántas mujeres hay entre los primeros cien jugadores de ajedrez? Se lo diré: ninguna. Por supuesto que las mujeres deben ganar menos que los hombres porque son más débiles, más pequeñas, menos inteligentes", dijo ante el pleno de la Eurocámara Korwin-Mikke, europarlamentario independiente desde 2014.

Evidentemente sigue siendo necesaria la conmemoración del 8 de marzo y no sólo por lo descrito anteriormente, sino porque 79 días más de trabajo son los necesarios para que una mujer cobre lo mismo que un hombre. Porque la igualdad económica no llegará hasta 2095. Porque hay hasta empresarias que prefieren no tener empleadas con edad de tener hijos. Porque cuatro de cada diez mujeres renuncia a empleos o ascensos por la familia.

Porque sigue existiendo publicidad sexista y ofensiva. Porque un Ministerio da consejos para evitar violaciones y un alcalde contesta que hay mujeres que se arrancan el sujetador en el ascensor mientras se violan a cientos de mujeres como arma de guerra. Porque sólo una de cada cinco científicos de alto nivel es mujer, en el mundo de la cultura las cosas no están mejor y la ratio en el mundo empresarial es aún peor. Porqué hay diputados que encuentran muy complicado debatir con mujeres, como le ocurrió a Arias Cañete. Porque el sexismo bombardea desde la infancia. Porque hay partidos políticos que celebra el Día de la Mujer con una muestra de peinados y una charla sobre el cuidado de pies. Cuando lo deseen serán bienvenidos al siglo XXI, nosotras y algunos nosotros lo estamos construyendo desde la igualdad.