Arroz y demoscopia

Hoy comeremos arroz. Mi arroz. Que no es mejor que el de usted, tampoco peor, ni mucho menos, no se me venga arriba. Tenga usted mejor o peor mano, le da su punto. Único. Su punto de sal, desconozco si lo especia o le pone hierbas. Si prefiere el pollo, el conejo, el pescado o el marisco. Si mezcla, qué verduras le pone… Usted utiliza sus cosas y yo las mías, heredadas de profundas raíces en el levante español y aprovechando alguna que otra maravilla que me rodea como el romero. He visto echar vino al perol, he visto… Sin ir más lejos, el otro día, un buen amigo que ha recalado en cocinas mexicanas, allende los mares, me hablaba de una paella de salmón y aguacate facturada por un músico amigo. Y yo lo respeto. Porque parafraseando a Rajoy, mire usted, en el arroz como en la vida, hay que saber respetar.

También haré ensalada, porque algo verde en la mesa ayuda a mantener una buena salud. Quien dice verde, dice roja si predominan los tomate y pimientos, multicolor si empezamos a tirar de maíz, zanahoria, remolacha y todo aquello que se nos pueda ocurrir. Igual de respetable. Después viene el aliño. Más o menos vinagre, o limón o mostaza, de yogur, miel… Hay gente para todo y, repito, todo bien.

Esta semana la cesta de la compra venía llena de contradicciones. Para hablar de encuestas y cocina, tengo las mismas dificultades que la gente de Andorra en la frutería, una semana antes de las elecciones, cuando la ley española prohíbe publicar encuestas. Porque, a ver, las cosas azules, excepto los arándanos, que tampoco son exactamente azules, no se comen. Me imagino al señor del CIS entrando a la cocina y al disponer los alimentos sobre la mesa, va y se da cuenta que nada tienen que ver con la publicación que días previos había hecho Metroscopia. El PSOE con ventaja en intención directa de voto y como opción que genera menos rechazo entre los encuestados. Rápido a por el libro de recetas. Y después está lo del precio de las naranjas. Todo el mundo pendiente del precio de las naranjas. Con la receta tradicional y el histórico en la mano no salen tan caras. Así, al ser preguntados sentencian, "Las estimaciones de los barómetros siempre se elaboran conforme a los mismos procedimientos estandarizados de estimación de voto". Pues Metroscopia erre que erre. Ya está, tendencias. Mientras empiezo a picar el sofrito no puedo evitar preguntarme ¿Puede todo cambiar tan rápido en apenas un mes? ¿O será el aliño?

https://www.youtube.com/watch?v=pKA0sdPByN0