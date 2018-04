Juana Castro ensalza al libro como "objeto de deseo y vicio solitario"

"Leer: fascinación, embeleso. Objeto de deseo, refugio, vicio solitario". Así describe la poeta cordobesa Juana Castro a la lectura en el manifiesto del Día Internacional del Libro, que se celebró ayer con Pablo García Baena como protagonista al ser el Autor del Año del Centro Andaluz de las Letras (CAL). "El leer da en el escribir. Pues hay algo de extranjería y exilio que nos cerca, un hueco de dolor o de júbilo que no puede ser colmado sino con la palabra, la que intenta desentrañar el mundo", señala Castro en el escrito titulado El vicio más rentable.

La poeta recuerda en el manifiesto que en su casa "no es que no hubiera libros, es que no había ningún libro. Ni fascículos, ni periódicos, ni novelas por entregas. Nada, ni una estantería", por eso la primera vez que tuvo un libro en las manos "fue como si poseyera el mundo". Se llamaba Letras y "era todo él un festival". Su madre consideraba que debía tener una dedicación absoluta al estudio y, por lo tanto, "leer libros que no fuesen los reglados era perder el tiempo, y el tiempo pertenecía totalmente al objetivo único de estudiar". Por eso, recuerda en su escrito que "el día que descubrí la palabra mágica la utilicé como arma incontestable: ¡Literatura! Ser un libro de literatura o una obra de literatura". De esta forma, si un autor o una obra aparecía en un libro de texto o en la enciclopedia le daba derecho a leerlo.

El consejero de Cultura anuncia un plan para incrementar el hábito de lectura en Andalucía

En verano, por las tardes, leía en voz alta "para las mujeres del cortijo" y "leyendo en alto hice mi curso particular de entonación-declamación y leyendo leyendo aprendí ortografía y aprendí sintaxis: no había mejor aprendizaje que ver y leer lo escrito". De esta forma también "adiviné el significado de las palabras, que se deducía por el contexto" y "descubrí el placer y viví la libertad", asegura la poeta en su texto.

Tras la lectura del manifiesto -al que acudieron estudiantes del instituto Grupo Cántico-, más de 40 poetas, escritores, periodistas y amigos de Pablo García Baena recordaron su obra poniendo sus voces a los poemas del autor cordobés. Josefa Parra, David Luque, Rafaela Valenzuela, Ángeles Mora, José Gutiérrez, Luis García Montero, Pablo García Casado, Juan José Oña, Antonio Ramírez Almansa, Juan Cobos Wilkins, María Victoria Atencia, Aquilino Duque, Jacobo Cortines o Eva Díaz, entre otros, recitaron algunos de sus versos en este acto.

Además, en la jornada de ayer también se inauguró la exposición La vida es como un bosque, que lleva por título un poema recogido en el libro Antiguo muchacho. Comisariada por el poeta José Infante, la muestra realiza un didáctico recorrido por la vida y obra del poeta cordobés y podrá verse en la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte hasta el 18 de mayo. Posteriormente, la muestra iniciará su itinerancia por toda la comunidad autónoma.

Al acto acudió el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, que anunció que la Junta de Andalucía está ultimando el Plan de Impulso a la Lectura, que va a ser "un revulsivo" para nuestra comunidad y que se está elaborando de forma participativa con la colaboración de más de mil instituciones, organizaciones y profesionales. "El fomento de la lectura concierne e interesa al conjunto de la sociedad y todos debemos ser cómplices en ese objetivo común", afirmó.

"La política cultural del Gobierno andaluz tiene entre sus objetivos incrementar el hábito de la lectura entre la ciudadanía", aseguró Vázquez, que recordó que en los últimos siete años el índice de lectura ha crecido diez puntos en Andalucía, frente al 3% de la media de España, según la Federación de Gremios de Editores de España.

Por otro lado, sobre el Día del Libro, el consejero apuntó que "nosotros le damos un enfoque particular" y "se lo dedicamos a un autor andaluz, en este caso al Autor del Año en Andalucía, Pablo García Baena, un poeta imprescindible del siglo XX y también del XXI, que le da un sello propio a esta celebración", afirmó.

"García Baena es el protagonista absoluto del Día del Libro en Andalucía y tendrá también una importante presencia en las ferias del libro que se celebran estos días", dijo Miguel Ángel Vázquez, que recordó que las propuestas del poeta cordobés marcaron la política cultural de la Junta de Andalucía sobre fomento de la lectura y la promoción de jóvenes autores, en alusión a su papel en el CAL, primero como director y después como director emérito.