Expertos europeos debaten sobre la cultura clásica en Puente Genil

Ponentes nacionales e internacionales, expertos del mundo grecolatino, intervienen este fin de semana en las XIII Jornadas de Cultura Clásica que se celebran en Puente Genil, una cita a la que está previsto que asistan unos 300 profesores y estudiantes de Lenguas Clásicas y de Ciencias Sociales llegados desde distintas poblaciones españolas y europeas. Durante la presentación del encuentro, el concejal de Turismo, Pepe Espejo, puso de manifiesto que esta actividad tiene el objetivo central de "mantener actualizado al profesorado del mundo grecorromano", contando para ello con conferencias, ponencias, talleres y obras de teatro clásico y estando abierta a las personas interesadas en el conocimiento del mundo grecorromano y en el estudio de las lenguas clásicas.

Tras el acto de inauguración que tuvo lugar ayer, las conferencias de hoy se iniciarán con una presentación de la villa romana de Fuente Álamo por parte de los arqueólogos Manuel Delgado Torres y David Jaén Cubero. En el apartado de didáctica del griego participará Charles Delattre, profesor de la Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, mientras que Alexander Veronensis hablará sobre la enseñanza del latín en Italia. Por último, Aloisius Miraglia, director de la Accademia Vivarium Novum, presentará la primera sede del Campus Mundial del Humanismo.

Por la tarde, los asistentes podrán participar en los Talleres de Cultura y Lenguas Clásicas, impartidos gracias a la colaboración de la Asociación Ludere et Discere, el Grupo de Investigación Sísifo y Festum Almedinilla. El programa se complementará con una visita a la villa romana de Fuente Álamo y al Museo Arqueológico de Puente Genil y con la representación de El Cíclope de Eurípides por parte de In Albis Teatro (ganador del XI Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino), además del monólogo teatral Oh Vino, a cargo de David García-Intriago.

Las jornadas están organizadas por la Asociación Cultura Clásica y el Centro de Profesores de Priego-Montilla y cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de Puente Genil y la Diputación de Córdoba, así como con la colaboración de la Federación Andaluza de Estudios Clásicos, la delegación de Córdoba de la SEEC, los departamentos de Filología Latina y Filología Griega de la Universidad de Málaga, la Asociación Ludere et Discere, la Asociación Arqueología Somos Todos y Festum Almedinilla.