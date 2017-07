Cañizares y la Orquesta se unen para recordar a Paco de Lucía

Noche flamenca en el Gran Teatro con Cañizares y la Orquesta de Córdoba, reunidos en el escenario (a partir de las 21:00) para interpretar el Concierto Al-Andalus para guitarra y orquesta compuesto por el reconocido guitarrista en homenaje a Paco de Lucía, con el que compartió diez años de escenarios. Joan Albert Amargós firma la orquestación de esta obra, que sonará bajo la dirección de Lorenzo Ramos, titular de la formación orquestal cordobesa. La más reciente creación del guitarrista y compositor nacido en Sabadell supone un hermanamiento instintivo y culto entre música clásica y flamenco, un abrazo natural al que se une, como otra de sus características, el carácter descriptivo de una pieza que nace del dolor, de la pérdida del amigo del alma. Antes de la ejecución de esta pieza, la Orquesta de Córdoba interpretará en solitario La oración del torero de Joaquín Turina.

"He querido hacer un concierto muy transparente, muy sencillo", indicó Cañizares a el Día. "Al final del concierto, en el tercer movimiento, hay un guiño a varios temas de Paco: me parecía que era oportuno que estuvieran ahí. Al-Ándalus se mueve mucho en el nivel de las emociones. El segundo movimiento es como una marcha fúnebre. Es una música muy sincera, muy sencilla en ese sentido; no quiere decir que no sea compleja técnicamente. Sencilla en el sentido de la emoción. Es muy directa", explicó el artista, que destaca que el algecireño "era una persona muy honesta y muy sencilla, valoraba mucho el contacto personal".

La interpretación de Al-Ándalus cerrará una atractiva velada musical que en su primera parte tiene como protagonista al cuarteto liderado por Cañizares, con Juan Carlos Gómez (segunda guitarra), Charo Espino y Ángel Muñoz (palmas). Interpretarán una selección de composiciones del guitarrista: Añorando el presente, El abismo, Lluvia de cometas, Lejana y Cuerdas del alma, entre otras.

submarinistas

El Teatro de la Axerquía será escenario durante dos noches, hoy y mañana (21:30), de un minifestival que bajo el título SomosSubmarinos rinde homenaje a la banda de música indie Supersubmarina, que el pasado verano quedó inactiva tras un accidente cuando regresaba de un concierto, con la participación de "cinco formaciones punteras de la escena pop: Embusteros, Elefantes, Sidonie, Second y Niños Mutantes demostrarán que la música sigue viva más allá de los acontecimientos tristes, a la vez que reivindican la importancia de la guitarra pop", según la organización del festival.

Hoy es el turno de Embusteros, Elefantes y Sidonie. Los primeros llegan al teatro al aire libre para presentar su disco La verdad, editado por Warner Music. En este trabajo la banda cordobesa suma a su potente sonido rockero la madurez conseguida tras numerosos conciertos en los escenarios y festivales más destacados del panorama nacional, como Sonorama Ribera, B-Side, Festival Gigante, Neox Rock o Interestelar Sevilla, donde ha ido avanzando parte del repertorio del disco.

La verdades rock, guitarras, electrónica y pasión que se unen para crear un sonido pegadizo y directo que, tras escuchar los diez temas, se convierte en adictivo. Un álbum que destaca tanto por la madurez de sus letras como por lo cuidado de sus melodías. La banda está formada por José Espín (voz principal y bajo), Germán Muñoz (guitarras y coros), Rafa Urbano (guitarra y coros) y Faly (batería).

Tras la actuación del grupo cordobés llegará el turno de Elefantes, banda que desde 1994 y con diez discos editados es una referencia del pop-rock español. La formación está integrada por Shuarma (voz principal, guitarra y piano), Jordi Ramiro (batería, percusión y coros), Hugo Toscano (guitarra y coros) y Julio Cascán (bajo y coros). Después de una separación, el grupo regresó con El rinoceronte, aclamado por crítica y público como uno de los mejores discos de 2014 y nominado a los Grammy Latinos. Su última obra es Nueve canciones de amor y una de esperanza.

Cerrará la velada Sidonie, que presentará su álbum El peor grupo del mundo. Con este trabajo, el octavo de su producción, Marc Ros (cantante, guitarra y bajo), Jesús Senra (segundas voces, bajo, sitar, guitarras eléctrica y acústica) y Axel Pi (batería, tablas y bongos) pretendieron hacer "un disco de pop que habla del pop", explican. "Es nuestra declaración de amor a todos los grupos que admiramos".