'Cabaret' animará en sus 15 funciones a sobrevivir en un mundo que se derrumba

Mientras en el Berlín de primeros de los años 30 el nazismo está en pleno auge político, el Kit Kat Club sirve de refugio y de evasión para sobrevivir en un mundo que se desmorona. Ese lugar será a su vez la burbuja en la que el joven escritor americano Cliff Bradshaw cree su historia de amor con la cantante inglesa Sally Bowles, lo que se convertirá en la novela de su vida. La luz, el color, la sensualidad, el miedo y la diversión de esa época llegará al Gran Teatro del 26 de enero al 5 de febrero con las 15 funciones que ofrecerá el musical Cabaret, un espectáculo que se encuentra de gira para celebrar el 50 aniversario de su estreno en Broadway.

El reparto está encabezado por Cristina Castaño, que encarna a Sally Bowles, mientras que el papel de Cliff Bradshaw lo interpreta Alejandro Tous y Armando Pita será el maestro de ceremonias, Emcee. La protagonista presentó ayer el musical en el Gran Teatro, donde destacó la "dosis de seducción y comedia" pero también de "luces y sombras" que refleja Cabaret. Su personaje, Sally Bowles, presenta en su espectáculo "el mundo con alegría, con glamur, no quiere ver la realidad que hay en el Berlín de fuera".

Castaño -que se ha hecho conocida por su papel de Judith en la comedia televisiva La que se avecina- indicó que la obra "abre los ojos a lo que hemos hecho como raza, como civilización" ya que la historia se forja en el auge del nazismo y la ascensión al poder del Partido Nacionalsocialista de Hitler. "No está mal recordarlo de vez en cuando", aseveró la protagonista.

Castaño confesó que con su trabajo en el musical cada día "descubro algo nuevo" y aseguró que "el hecho de que sea un clásico no garantiza el éxito", por lo que "tú sales con todo al escenario, no te guardas nada, pero nunca tienes la certeza de que vaya a ser un éxito", agregó.

Respecto a la diferencia que supone este registro con trabajos anteriores, la protagonista de Cabaret explicó que las del musical son "canciones con una tesitura muy amplia", por lo que "ha habido que ensayar mucho" para conseguir el resultado que el público ve en cada función. Ésta era la ocasión perfecta para "quitarse el sambenito de actriz de comedia" y "a estas alturas creo que ya está conseguido". Por último, apuntó que el ritmo de trabajo en el musical es "bastante duro pero muy satisfactorio; lo que doy me lo devuelve con creces".

El 20 de noviembre de 1966 Cabaret se estrenó en el Broadhurst Theatre de Broadway, producido y dirigido por Harold Prince. Incluye varias de las canciones emblemáticas de la historia de los musicales -Willkomen, Cabaret, Money Money- y está considerado como una de las obras maestras del teatro musical de todos los tiempos por su intensidad dramática, la profundidad de los personajes y la calidad de su partitura.

En 1972 también se trasladó a la gran pantalla, dirigido por Bob Fosse y con Liza Minnelli, Michael York y Joel Grey representando los personajes principales. A lo largo de su historia Cabaret ha logrado ocho Oscar, 12 Premios Tony, tres Premios Oliver y tres Premios Drama Desk. Se ha representado en más de 50 países y ha sido traducido a más de 30 idiomas.

Ambientado en el Berlín de 1931, Cabaret es el musical que muestra cómo dejarse guiar por el corazón para sobrevivir en un mundo que se desmorona. Gobernado por su divertido maestro de ceremonias, Emcee, el Kit Kat Klub escenifica la convivencia entre el imparable crecimiento de la hidra nazi y la fingida normalidad cotidiana de los protagonistas: Sally Bowles y Cliff Bradshow o el romance otoñal entre Fräulain Schneider y el propietario judío de un floreciente negocio de frutería, Herr Schultz.

La historia del espectáculo comienza en 1937, cuando Cristopher Isherwood publicó una novela titulada Goodbye to Berlin cuya primera versión teatral se estrenó en 1952 y se llamó I am a camara. Éste ha sido el punto de partida de Jaime Azpilicueta, director de Cabaret. A España el montaje llegó en 2003 -tras algún que otro intento anterior-, y el que el público puede disfrutar ahora recupera la versión original de 1966, con la que el director ha intentado "llegar al verdadero origen de la historia y de los personajes y tratar de hacer un espectáculo divertido, dejando que la gran tragedia que condenará inexorablemente a estos pobres seres circule en la periferia de lo que se está viviendo... La eterna lágrima el payaso que el espectador no ve". "El público acudía al Kit Kat Klub a divertirse; así pienso que debe acudir hoy a ver esta nueva versión deCabaret", indicó Azpilicueta.

Las funciones comenzarán el jueves 26 a las 20:30 y seguirán los días 27 y 28 a las 18:00 y 21:30, el día 29 a las 17:00 y 20:30, del 31 de enero al 2 de febrero habrá una única función diaria a las 20:30, mientras que los días 3 y 4 habrá a las 18:00 y 21:30 y, por último, el musical se despedirá del coliseo cordobés el domingo 5 a las 18:00.