León sienta las bases

Jesús León lo tiene claro. El proyecto del Córdoba para la próxima temporada seguirá siendo ambicioso, con los mismos criterios y maneras de trabajar con las que el montoreño y su equipo de trabajo aterrizó en el club a finales del pasado mes de enero, pero ahora con la mente puesta en un objetivo mucho más ambicioso que permanecer en Segunda División. En sendas entrevistas radiofónicas concedidas a Cope y Cadena Ser, el presidente blanquiverde trazó las líneas generales de lo que será el verano en clave cordobesista, con una campaña de abonados que verá la luz -según el club ha previsto- el próximo viernes, fecha para la que la directiva pretende tener ya alguna renovación importante sellada, caso de la de Sandoval para el banquillo o algún jugador importante como Álvaro Aguado o Reyes. De todo ello y de otros temas importantes para el cordobesismo como El Arcángel o la Ciudad Deportiva habló Jesús León tras la euforia con la que el pasado acabó la temporada.

El dirigente del CCF confía en la renovación de Reyes y asegura que Aguado continuará

CAMPAÑA DE ABONADOS

El club blanquiverde trabaja de manera intensa en plasmar toda la pasión que se ha vivido desde las gradas de El Arcángel camino a la permanencia en un incremento en la masa social de la entidad. El coliseo ribereño ha vuelto a superar los 20.000 asistentes en un partido, cifras que no se conocían desde el efímero paso por Primera División, y en ese caldo de cultivo el club se moverá rápido para enganchar a todos aquellos que han vuelto a pisar El Arcángel tras la marcha de los González o a los que han disfrutado con este final de temporada y se han quedado con ganas de más. "Queremos presentar la campaña de abonados el viernes", aseguró el presidente del CCF, que además adelantó que el club reconocerá a los abonados de esta temporada, en cierta compensación por la rebaja de los precios que el club aplicó en busca de un estadio lleno. Además, los niños y los mayores tendrán también una oferta adecuada a ellos por parte del club.

EL BANQUILLO

En la intención del club está que esa presentación de la campaña de abonados vaya de la mano de algún nombre ilusionante para la afición. Y, fichajes aparte, la ilusión en el cordobesismo a día de hoy está en las renovaciones, empezando por la de Sandoval. Técnico y directiva ya están hablando y el acuerdo, después de lo vivido, parece lógico y hasta sencillo, pero dependerá también de lo fuerte que el club apueste por el madrileño, tanto en cuantía económica como en duración del contrato. "Sandoval renovará si él quiere, tenemos que sentarnos, ver los objetivos y analizar lo que hemos hecho, pero es como de mi familia", comentó Jesús León sobre el entrenador, con el que tiene "una relación de mucha unión y lo considero un amigo". Por eso, el presidente aseguró que si el técnico se adapta a los objetivos del club, le estará "eternamente agradecido porque tardó 30 segundos en decir que se venía; éticamente le estoy muy agradecido y lo que me gustaría sería convencerlo".

LA PLANTILLA

En el plantel blanquiverde, muchos son los casos abiertos y León puso luz sobre algunos, aunque otros aún deben dar muchas vueltas. Lo principal es que el presidente del Córdoba no espera una revolución en la plantilla, con menos fichajes que en los últimos mercados de verano en el club, pues él mismo cifró en "tres o cuatro" los fichajes a realizar, aunque acabarán siendo algunos más, sobre todo en función de las renovaciones que se acaben cerrando. Para empezar, dos hombres importantes como Pawel Kieszek y Edu Ramos acaban contrato, aunque el club confía en que ambos sigan en Córdoba. Jesús León se refirió al caso de Pawel, para apuntar que su hablará con él "esta semana y dependerá de él, queremos que la gente esté sea feliz y se sientan cómodos". Y es que el polaco tiene contrato tras renovar por una cláusula de partidos jugados, aunque en el club entienden que si no quiere seguir, lo mejor sería liberarlo. En el caso de Edu Ramos, el equipo de su tierra, el Málaga, le tienta, aunque el club luchará porque siga de blanquiverde.

Otros dos estandartes, José Antonio Reyes y Álvaro Aguado, parecen casos muy distintos a estas alturas. Con el joven mediocentro el acuerdo de renovación está cercano. El jugador verá mejorada su ficha, después de llegar con un contrato de Segunda División B el curso pasado al filial. Con su explosión en el primer equipo se ha ganado un incremento salarial y la posibilidad de ser uno de los hombres fuertes del próximo Córdoba. En el caso de Reyes, las ofertas no le van a faltar al sevillano, tentado por el dinero del fútbol chino. Eso sí, el de Utrera siempre ha manifestado que no le importaría continuar, pues está muy bien en la ciudad y en el club. "La idea es que continúe, es nuestra intención y dependerá un poco de él. La calidad que tiene Reyes supera la media de la división en la que estamos y es importante que pueda seguir", apuntó León en este sentido.

Además, León comentó el interés en Rubén Castro que ya dejó caer Luis Oliver y aseguró que "Luis tiene una experiencia inolvidable con Rubén Castro y creo que puede ser un buen fichaje". Lo cierto es que por el veterano delantero canario pujan también Las Palmas y el Deportivo de La Coruña, por lo que se trata de una operación compleja y que a buen seguro necesitará de tiempo.

CIUDAD DEPORTIVA

Otro de los temas permanentes en la actualidad del Córdoba es la de sus infraestructuras. Más ahora que se sabe definitivamente que la Ciudad Deportiva en la que entrena el equipo pertenece al Grupo Tremón, con cuyos dirigentes León trata de cerrar un acuerdo. "Tuve una reunión con Tremón y estoy intentando llegar a un acuerdo con ellos. Todo depende de ese acuerdo", apuntó el presidente blanquiverde, que dejó claro que van a trabajar "en tener una Ciudad Deportiva que nosotros entendamos que se merece para el proyecto que tenemos en mente, adaptada a nuestro modelo y con la intención de que sea abierta a los socios, a la ciudad y que contribuya a que el Córdoba llegue a Primera".

EL ARCÁNGEL

Otra infraestructura clave para el Córdoba es su estadio. Jesús León se refirió al proceso que espera desarrollar para mejorar las instalaciones de El Arcángel. "El estadio como sabéis es Municipal y estamos trabajando con una empresa que ha llevado a cabo reformas en estadios como el Pizjuán o Mestalla y esperamos que para la campaña de abonados ya lancemos unas imágenes de lo que será el estadio por dentro en la primera fase", apuntó el montoreño, que recordó que "a pesar de ser municipal estamos gastando un dinero que influye en beneficio de la afición, del club y de la ciudad. Queremos crear una nueva zona VIP, cambiar los asientos… no vamos a dejar de hacer cosas". Además, el presidente blanquiverde desveló que tiene intención de "ampliar la tienda y poner otra en el centro". Por último, también tuvo palabras León para ese eterno proyecto de un hotel en Preferencia: "En lo que respecta al hotel mi empresa antes de adquirir el club ya presentó una oferta al Ayuntamiento. Según me consta, eso está paralizado. La intención es que haya un hotel, pero no quiero involucrar ninguna de mis empresas en la gestión del club. Puede ser la propia fundación la que pueda desarrollarlo para que no tenga un carácter privado".