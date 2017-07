Cooperativas: Una salida hacia el empleo

¿sabe realmente la población lo que es una cooperativa? ¿Y lo que conlleva formar parte de una? En Córdoba hay aproximadamente unas 476 cooperativas que dan trabajo a 5.554 personas. Pero ¿qué es realmente ? Pues bien, una cooperativa es una alianza que conforman voluntariamente un grupo de personas unidas bajo una misma idea y que tiene como objetivo la gestión y administración democrática del proyecto creado entre todos los socios. Este modelo de negocio cuenta con singularidades que las distinguen del resto de empresas.

Para crear esta firma el número de socios es indiferente, lo único que se considera obligacional es que el administrador de dicha empresa sea autónomo. Todas los cooperativistas tienen los mismos derechos en su empresa y todos tienen la misma voz para la toma de decisiones. El procedimiento de la empresa depende de sus trabajadores, al igual que su puesto de trabajo y por tanto su nómina. Por ello, cada vez más se impulsa este tipo de oferta empresarial de mano de asociaciones y empresas que ayudan a la formación de nuevas cooperativas, es el caso de Faecta, que lidera un proyecto denominado Cooperativizando barrios financiado por el Instituto de Desarrollo Económico Y empleo del Ayuntamiento de Córdoba (Imdeec). El objetivo que persigue el proyecto es llevar el concepto de cooperativa a todos los barrios de Córdoba y conseguir una salida laboral para sus vecinos que, además, repercuta en la zona donde viven. El primer paso es conversar con la Federación de Asociaciones Vecinales de manera que se convoca a gente del barrio que anteriormente ha realizado una encuesta, para ver si realmente están interesados en crear una cooperativa como modelo de trabajo. Las reuniones se llevan a cabo en los centros cívicos, una vez allí, se les prepara una clase para que conozcan la idea de lo que significa ser emprendedor y cómo emprender a través de una cooperativa. Más tarde cada usuario, desde sus ideas y conocimientos, origina una posible cooperativa que podrían hacer en su barrio para cubrir servicios de los que éste carece.

El barrio elegido para iniciar el proyecto Cooperativizando Barrios ha sido la zona del Distrito Sureste (Fuensanta, Cañero, Santuario, Fidiana y El Arcángel); la idea lleva trabajándose desde principio de año y fue en mayo cuando se dio cita la primera reunión a la que acudieron multitud de vecinos. Actualmente ya se han producido cinco encuentros y, aunque el grupo que llegó a primera hora ha ido decreciendo, a día de hoy el programa lo conforman 12 vecinos. De esos 12 se han formado tres categorías en las que los usuarios se han dividido según sus ideas o conocimiento son: agropecuario (referente al campo), reciclaje, (poniendo en valor la recogida domiciliaria de diversos residuos: muebles, enseres, electrodomésticos, ropa) y cuidados personales.

Según cuenta el presidente del Consejo de Distrito Sureste, Enrique Rodríguez, la esencia del proyecto es generar un grupo humano que tenga la capacidad de descubrir lo que valen y que ellos mismos sean capaces de construirse la solución a su problema como es el paro. "Siendo más somos mejores" asintió. Según Rodríguez lo que buscan estas personas es un empleo para poder vivir dignamente. Respecto a la ayuda que reciben todos los vecinos del distrito colaboradores de este programa dijo: "hay un plano técnico que cubrir en el que los profesionales tienen que tomar cartas en el asunto, como un plan financiero, la viabilidad..."

El proyecto tiene previsto su fin para el 31 de octubre pero tiene una clara vocación de permanencia y consolidación. Se implementará en otros distritos de la ciudad con el objeto de conseguir que nuestra ciudad sea un espacio que proteja y consolide el consumo responsable, la economía sostenible , que cuide el comercio de proximidad y la economía local que genera el cooperativismo.

Pedro Pascual es un vecino de Cañero que lleva casi dos años en desempleo y a través de amigos se enteró de la idea "cooperativizando barrios", no dudo en asistir a las reuniones e interesarse por el proyecto. "Es mucho mejor que estar en casa, por lo menos estoy acompañado" pensó. Una vez que estaba involucrado en el proyecto y tras una lluvia de ideas surgió la posibilidad de formar una cooperativa de residuos domésticos, especialmente electrodomésticos y enseres. La idea consistiría en recoger los electrodomésticos o muebles de las casas y almacenarlos para intentar reutilizarlos o sacarle beneficio mediante la venta o alquiler de los mismos, los que no se puedan utilizar se llevarían a una planta de reciclaje. Ahora mismo según cuenta el propio vecino se encuentran en la fase precooperativa, "tenemos la idea pero todavía tenemos que movernos y hablar con Sadeco". El grupo de reciclaje lo forman siete vecinos.

Por otro lado en el grupo agropecuario se encuentra Fernando Trivillo, un vecino que llevaba cinco años en paro y que a través de la asociación del centro cívico Santuario se enteró de esta oportunidad que se le brindaba. Junto con cinco amigos forman una cooperativa basada en el cultivo de las plantas naturales Moringa y Stevia. Sus pasos, según relata triviño, han sido constantes puesto que primero iniciaron un proceso de investigación donde el resultado obtenido fue favorable, ya que ambas plantas tienen cualidades naturales beneficiosas para el organismo, o incluso son preventivas para algunas enfermedades, "para nosotros son el futuro", agregó Trivillo. También contactaron con otros agricultores de estas plantas o similares y, según afirma el cooperativista, siempre habrá demanda de estos productos puesto que la gente está cansada de "productos artificiales". El siguiente paso para el impulso de esta cooperativa es intentar adquirir el terreno y según Triviño "intentar que se involucre el Ayuntamiento para que nos den ayudas y fomentar la agricultura, así se dará más trabajo" concluyó.

Como se mencionó al principio Faecta es la asociación que impulsa este proyecto. Tal y como lo define su presidenta, Rocío Sánchez, Faecta es la asociación que lucha por los derechos y la mejora de todo lo que significa las cooperativas de trabajo asociado, estas son cooperativas que están formadas por trabajadores que se asocian para crear un empresa bajo una marca, y además estos son trabajadores de la cooperativa. La asociación a través de política, a través de subvenciones y demás medios que tienen a su disposición intentan ayudar a que estas cooperativas para que vayan creciendo poco a poco. Además de esta ayuda la asociación pone a disposición de los cooperativistas formación y visualización de lo que son este tipo de empresas, ya que todavía no se tiene un concepto claro de ellas. Según Sánchez "estábamos más acostumbrados a cooperativas de agricultura o ganadería, pero eso se ha ido modernizando, hay mucha falta de información sobretodo a nivel técnico, administrativo". Los pasos que sigue Faecta para formar una cooperativa son, principalmente, la dinamización para captar a personas que quieran participar en estos proyectos y posteriormente moldear las diferentes ideas que puedan ir surgiendo por necesidades de los barrios, más tarde se buscan medios de financiación. Los valores que promueve Faecta son la democracia, valores asociados a la economía social "intentamos que el sustento en una empresa no sea el sustento económico, sino la persona" apuntilló Sánchez. Otro de los valores más importantes que defiende la asociación es la igualdad. "Trabajamos mucho con la asociación de cooperativas de mujeres", dijo la presidenta y además añadió que el 40% de las cooperativas están formadas por mujeres y que no existe distinción entre los sueldos de ambos sexos.

Una de las cooperativas más sólidas y longeva de la provincia, es Ideas, una empresa de interés social sin ánimo de lucro cuyos objetivos están destinados a favorecer la economía solidaria, sobre todo el comercio justo. Para ellos la importancia son los productores, por tanto pretenden demostrar que hay formas alternativas de hacer economía social donde las personas son lo primero, así lo afirma el coordinador del área de acción social, cooperación y comunicación, David Comet.

La cooperativa surgió hace 20 años para favorecer el comercio con otros países, y a partir de ahí surge el recorrido de comercializar productos bajo la marca de comercio justo. Todos los artículos tienen una doble garantía: bienestar social. Comet explica que la cooperativa está formada por un grupo de personas con el mismo grado de voz y voto. "Todos formamos parte de la gestión económica, asumimos todas las consecuencias, las cooperativas lo que nos permiten a los socios es decidir nuestro propio futuro". Ideas es respaldada por particulares mediante lo que ellos denominan "préstamos solidarios.