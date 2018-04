La plataforma del parking del Reina Sofía rechaza el plan de movilidad

La plataforma del parking del Reina Sofía mostró ayer su rechazo al plan de movilidad para el hospital planteado por el Ayuntamiento y conocido hace pocos días. Según el portavoz de la plataforma, el presidente de Facua, Francisco Martínez Claus, ese informe no dice la verdad, señala las carencias del entorno del centro hospitalario y deja claras las carencias del transporte público de la ciudad. Martínez Claus aportó esta opinión en la sede de Facua y rodeado de otros miembros de la plataforma procedentes de organizaciones políticas como el PP; sindicales, como Satse o CTA; o administrativas, como el Ayuntamiento de Castro.

Por un lado, la plataforma criticó que ni Junta ni Ayuntamiento les hayan remitido directamente el citado informe, al tiempo que denunció que "decidan mantener reuniones con distintos colectivos y con nosotros no".

Además, para el colectivo "lo más importante no es el parking", sino el hecho de que ese informe municipal "pone en evidencia las carencias del entorno del Reina Sofía". Martínez Claus habló de inexistencia de acerado, iluminación inadecuada e insuficiente, notable deterioro del asfaltado de zonas o barreras para ir a pie desde la zona sur. "Que tenga cuidado el Ayuntamiento con el documento, el que ha hecho público a los cuatro vientos, el que ha firmado y en el que ha reconocido las deficiencias y carencias. Si alguien tiene un accidente tendrá una reclamación de daño patrimonial", advirtió el portavoz de esta plataforma.

Según el colectivo, por otro lado, ese informe "no dice la verdad" porque habla de tarifas oficiales y oficiosas del aparcamiento, algo que no existe. También sobre tarifas, pero sobre las que se aplicarán en un futuro, se manifestó Martínez Claus. En este sentido, según los cálculos de la plataforma, "para quedarse un día entero se tendría que pagar 34,56 euros", lo que tacharon de "copago sanitario". Aunque el colectivo no incluye en ese cálculo el hecho de que haya una tarifa diferenciada para aquellos que acompañen a pacientes y otra para los que acudan a consultas externas de manera puntual.

La plataforma del parking del Reina Sofía exigió del mismo modo que se mejoren las líneas de Aucorsa que llegan de manera directa hasta el hospital ya que, apuntó Martínez Claus, el citado informe deja claro que las que hay son "insuficientes".

"Exigimos un aparcamiento público y gratuito para usuarios y trabajadores", manifestaron desde esta organización que entiende que ese parking debe ser "una dotación pública puesta a disposición del hospital por parte del Ayuntamiento de manera gratuita".

Con ello, el portavoz del grupo lanzó críticas contra el Ayuntamiento, la Junta y la propia dirección del hospital por entender que este plan implica un "nuevo intento de concesión de explotación privada, como el que ya se paralizó".