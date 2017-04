Las instituciones se comprometen al desarrollo del plan de Las Palmeras

"Estamos muy satisfechos porque ha sido una reunión histórica para el barrio". El presidente de la Asociación de Vecinos Unión y Esperanza, Luis Maya, definió así el encuentro mantenido ayer en el Ayuntamiento en el que las instituciones y administraciones se comprometieron -en el marco de sus competencias- al desarrollo del plan integral diseñado por los colectivos de Las Palmeras con el objetivo de relanzar la zona desde dentro haciendo partícipes a los vecinos para disminuir el paro y el fracaso escolar. Ese plan tiene 51 medidas repartidas en los ámbitos de la educación, social, económico, urbanístico y de convivencia y seguridad. "No obstante, la formación y la educación son los dos ejes principales del plan; pensamos que la formación y la educación son las raíces de los problemas que tiene el barrio", sentenció Maya. Para la puesta en marcha del plan "cuyos resultados serán a corto, medio y largo plazo", según insistió, se constituyó una mesa técnica de trabajo en la que tendrán representación todas las instituciones presentes ayer en el Ayuntamiento y los representantes del barrio y que actuarán sobre cinco ámbitos de trabajo. Ayer, en el Consistorio estuvieron presentes, además de la alcaldesa, Isabel Ambrosio; el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente; el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado; la delegada del Gobierno, Rafaela Crespín; el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz; el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos; la vicerrectora de Vida Universitaria, Rosario Mérida; el rector de la Universidad Loyola, Gabriel Pérez Alcalá; y el vicerrector de Investigación de dicha Universidad, Carlos García Alonso, así como Luis Maya, Antonio Fernández, Francisco Povedano y Eugenio Rosa, en representación del movimiento vecinal de Las Palmeras.

"Fundamentalmente planteamos, por ejemplo, un cambio en la enseñanza, que igual no es lo suficientemente atractiva para los niños, con el objetivo de reducir en todo lo posible los índices de fracaso escolar y de absentismo escolar; serían medidas que corrigieran este problema con el apoyo de los padres", indicó Povedano. "También demandamos el diseño de una Formación Profesional adaptado a los jóvenes del barrio; la mayoría de ellos no tienen ni graduado escolar ni han terminado la ESO. Se trataría de una formación adecuada a su perfil, para que luego puedan buscar trabajo", puntualizó. Otra de las medidas planteadas es la de dotar de una renta básica a las familias, "pero a aquellas que demuestren con hechos que son corresponsables en la educación de sus hijos y en temas como el sostenimiento del barrio", indicó. También se contemplan, por ejemplo, la puesta en marcha de un economato "que posibilite a las familias, según su situación, comprar alimentos básicos a los que no pueden acceder ni siquiera a través de Cáritas"; y la recuperación de antiguos oficios como el del trabajo con el mimbre o el de afilador. "Esta recuperación sería importante para que los jóvenes se puedan dedicar a ellos, ya que en muchos casos se da la situación de que llegan hasta los 30 años con hijos y sin formación laboral", puntualizó Povedano. Los colectivos vecinales demandan asimismo la puesta en marcha de escuelas taller y de talleres de empleo que contribuyan a formar también para la vida laboral. "Este plan no son remaches puntuales como ha ocurrido hasta ahora, sino un trabajo continuado en el tiempo al que no se le va a ver resultados, por lo menos, hasta que no se cumpla un ciclo escolar", puntualizó Maya. Tras la constitución de la mesa de trabajo, el próximo paso será el de crear comisiones de trabajo tanto técnico-vecinales como políticas . "Ahora toca ver por dónde empezar, qué es lo que se va a hacer y cómo se cuantifica", relató.

La alcaldesa Ambrosio destacó la importancia de que dicho instrumento de desarrollo estratégico nazca de la propia iniciativa de los vecinos de Las Palmeras y que lo haga basándose en la educación y la formación, como ejes fundamentales sobre los que habrán de vertebrarse las actuaciones a desarrollar. Se tratan de dos líneas de trabajo que deberán ser abordados desde la transversalidad y los únicos que, a juicio de los vecinos, pueden transformar en el tiempo, la realidad de esta zona de la ciudad. El teniente de alcalde de Presidencia coincidió con Ambrosio en la importancia del compromiso vecinal a la hora de llevar a cabo el plan integral y detalló que los presupuestos municipales de 2017 recogen una partida para dicho plan. "Es una iniciativa muy importante que con el tiempo se puede extender a otras zonas de Córdoba", dijo Aumente.