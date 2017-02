El informe sobre logística propone crear una zona franca en El Higuerón

"Córdoba se encuentra situada en dos corredores de mercancías prioritarios para Europa, el Atlántico y el Mediterráneo. La terminal de El Higuerón tiene un gran potencial para recomponer trenes y espacios para desarrollar la carga, con una empresa privada con expectativas de aumentar su tráfico ferroviario. Y Adif, propietaria de la terminal, ha mostrado interés en este potencial desarrollando un estudio al respecto en 2011 que no llegó a implementarse y en el que también se analizaba la conexión con el Área Logística de Córdoba. Sin embargo, se ha constatado que hay empresas de Córdoba que desconocen totalmente la actividad ferroviaria y los servicios que se ofrecen. En 2016, por ejemplo, ha habido transporte con Sevilla, Algeciras, Tarragona y Granollers", sostiene el documento.

El informe insiste en que los polígonos industriales actuales no sirven para este objetivo. Con un problema añadido: la actual redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) apenas contempla grandes parcelas a partir de 200.000 metros, que son las que se buscan para este tipo de nudos logísticos, por lo que habría además que cambiar esa normativa urbanística. Es más, el informe incide en que entre las debilidades del suelo logístico o industrial de Córdoba sobresale la de que "el municipio no dispone de suelo ordenado para parcelas. A favor de la terminal de El Higuerón juega la conexión por ferrocarril, que enlaza directamente con el puerto de Algeciras, uno de los más importantes en España por su volumen de mercancías.

UGT dice que el documento no aporta de momento nada nuevo

l secretario general de UGT-Córdoba, Vicente Palomares, defendió ayer que lo que su sindicato conoce del estudio presentado por el Ayuntamiento sobre las potencialidades logísticas de la ciudad "no aporta ninguna información que no se tuviese", y se mostró partidario de emprender actuaciones sin demora en este campo para permitir la generación de empleo. Palomares consideró que, a la espera de conocer el informe en todo su contenido, lo que se ha desvelado del mismo no pasa de ser una síntesis de una realidad amplia y globalmente conocida, por lo que echó de menos un trabajo más profundo que aborde, por ejemplo, el origen por el que Córdoba se ha visto relegada en las últimas décadas en el aspecto logístico a favor de otras localizaciones en el Sur de España.