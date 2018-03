El emprendimiento de la mujer se topa de frente con la desigualdad

A las puertas del 8 de marzo, jornada en la que se celebra el Día de la Mujer, las reivindicaciones son muchas. Todas ellas se pueden resumir en una sola palabra: igualdad. Cuando ésta sea efectiva, cuando esté presente a la hora de ascender en el ámbito laboral o dentro de casa, se habrá conseguido el objetivo. Esta semana el Día ha organizado una nueva sesión de sus desayunos de redacción, con el patrocinio de Covap, Magtel, Coca-Cola y Sanitas, bajo el título Mujer y emprendimiento, con el objetivo de analizar esas oportunidades que tienen las mujeres a la hora de acceder al mundo empresarial. El emprendimiento es clave en todo este asunto y de unos años a esta parte tanto la Administración pública como el sector privado han puesto en marcha diversos planes que permitan a la mujer entrar en el mundo empresarial en igualdad de condiciones y con el objetivo de que permanezcan ahí.

Bajo la moderación de la jefa de Local de este periódico, Anabel Calero, los integrantes del debate, procedentes de diversos ámbitos como el universitario, el sindical o el empresarial, analizaron los avances, pero también las trabas, que se han dado para la consecución de este objetivo.

El marco que engloba todas las oportunidades que tienen las mujeres en el sector, pero también la falta de las mismas, en una sociedad ampliamente marcada por la desigualdad. La secretaria de Igualdad de Comisiones Obreras (CCOO) en Córdoba, Mar Ávalos, apuntó hacia una de las grandes claves: la brecha salarial. Hombres y mujeres, "en la categoría salarial cobran lo mismo", apuntó, "pero no así en los complementos". La precarización laboral de la mujer no se percibe en el sueldo que cobra respecto a sus homólogos hombres, que a veces sí ocurre, sino en que ellas copan, por ejemplo, la reducción de jornadas para atender a la familia. También se da el hecho de que existen trabajos feminizados casi en su totalidad, como la ayuda a domicilio o las camareras de piso. Todo esto se traduce en la conocida brecha salarial, que en España alcanza el 30% y que en el caso de Córdoba se traduce en que ellas cobran 3.400 euros menos que ellos al año. "Necesitamos un cambio social y de mentalidad para que la igualdad sea real", insistió Ávalos, que introdujo así la principal razón por la que se ha convocado una huelga feminista para el próximo jueves.

Otra sindicalista, en este caso la secretaria de Igualdad de la Unión Sindical Obrera (USO), Carmen Arroyo, puso el punto de mira en el avance en este ámbito, constatado, sí, pero muy lento. "Hay que seguir avanzando y reconocer que se camina muy lentamente", apuntó Arroyo, quien puso como ejemplo el hecho de que hace pocos años era impensable ver a una mujer ocupando un alto cargo empresarial y que ahora se sitúa en torno al 25%. "Sí, se reconoce el avance, pero no se puede dejar de asumir que hay un 75% de mujeres que tendrían que tener la posibilidad de llegar hasta ahí", apostilló. En este caso, y con las palabras de Ávalos y Arroyo sobre la mesa, el sindicalismo tiene claro que uno de los objetivos es exigir a la Administración una apuesta seria en materia laboral que aborde la realidad de la mujer.

Precisamente, la Administración desarrolla políticas en este sentido, aunque a veces se antojen insuficientes. La coordinadora técnica de Andalucía Emprende, una fundación dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento, Mercedes Bermúdez, explicó que la raíz primera del trabajo de este organismo es "cambiar la mentalidad de que sólo se puede ser trabajador por cuenta ajena". Bermúdez explicó varios datos que avalan la necesidad de proyectos centrados en la mujer -aquí es donde entra en juego el lenguaje y se habla de acciones positivas dejando de lado ya una expresión muy escuchada: discriminación positiva-. Por ejemplo, el 72,2% de los contratos a tiempo parcial los tienen las mujeres porque son las que compatibilizan, señaló Bermúdez, quien añadió que esto se mantiene también cuando se alcanza la edad de jubilación; además, más del 92% de las excedencias por el cuidado de los hijos las cogen ellas. Para potenciar el papel empresarial de la mujer, Andalucía Emprende tiene varios proyectos, como una serie de ayudas a las mujeres autónomas o un convenio con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) con el que se desarrollan jornadas para potenciar la colaboración empresarial entre mujeres.

A nivel municipal, también desde el ámbito público, habló la técnica del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) Marisa Sala, que destacó proyectos como el Programa Acelera, una línea de ayudas de incentivos que cuenta con 251 mujeres beneficiarias (frente a 240 hombres) o la mejora de competitividad en las pymes que se ha resuelto con un aumento de la contratación (dentro de la cual, el 72% ha sido a mujeres). Sala también quiso lanzar, junto con los datos más económicos, un mensaje de apoyo al feminismo a través del cual, recordó, "se ha conseguido que estemos donde estamos". ¿Y dónde estamos? Los propios datos del Imdeec lo señalan: en el vivero de empresas que gestiona el citado instituto el 80% de las mujeres que lo ocupan tienen estudios universitarios, por el 50% de los hombres.

Aquí reside una clave más: la educación. El acceso a la formación es, en el caso de España, fácil y está garantizado. Ahora hay muchas más mujeres universitarias que hombres. La catedrática de Sanidad Animal y directora de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), Carmen Tarradas, lo explicó bien con un ejemplo. "Cuando entré en la universidad como profesora, era la primera mujer en mi departamento. A partir de ahí, todas las que han ido entrando han sido mujeres", señaló. Añadió algo también bastante interesante: "No somos más valiosas, sino más constantes, más trabajadoras y más responsables, y hablo por mis alumnos. Nuestra carrera [Veterinaria] necesita una nota muy alta para entrar. Cuando yo empecé éramos el 20%, ahora somos el 75%".

Esto quiere decir que a nivel educativo no existe desigualdad a la hora de acceder al sistema. Pero no es aquí donde está el problema, sino en la propia educación que se imparte desde los niveles más inferiores. Aquí es donde se habla de coeducación, un método que parte del principio de la igualdad entre sexos y la no discriminación por razón de sexo. Un ejemplo sencillo: que los libros de Historia, los de Química o los de Matemáticas no se olviden de las mujeres que han contribuido al desarrollo de esas disciplinas.

Y esa educación no sólo se da en los centros educativos, sino también en las familias. La jefa de la Unidad Contra la Violencia Sobre la Mujer de la Subdelegación, Marián Aguilar, introdujo otro aspecto a tener en cuenta cuando se habla de igualdad. "Quiero llegar y liberarme de mi rol como mujer que es la base del problema, de las limitaciones", señaló Aguilar, quien recordó que a las mujeres "nos enseñan a ser madres antes que a ser mujeres, nos han dicho que somos el sexo débil, deciden por nosotras". Estas son palabras que se han escuchado muchas veces, muchos reconocen que la sociedad es machista porque "mis padres me enseñaron a ser machistas". Aguilar aportó todas estas claves tras haber mantenido conversaciones con varios amigos sobre el tema. Mientras ellas decían lo señalado arriba, ellos afirmaban que "las políticas de igualdad son extremistas y nos distancian", no creen que las mujeres tengan menos oportunidades y la mayoría piensan que el feminismo es "un enfrentamiento" entre hombres y mujeres.

Por esto mismo, hay datos que siguen llamando la atención. Uno de los integrantes de la Cámara de Comercio de Córdoba Juan Rafael García reconoció que el pleno de este organismo "está compuesto únicamente por hombres". Si bien hay algunas jornadas que la Cámara dedica en exclusiva a las mujeres, la mayoría de programas no diferencia entre sexos. En este caso, García habló de los proyectos de apoyo a las pymes, subvenciones en parte por el Fondo Social Europeo, para montar una nueva empresa o consolidar un proyecto de los que se han beneficiado 1.166 mujeres desde 2013, se han montado 254 empresas y se han cerrado únicamente unas 40.

Y aquí es donde entra la empresa privada. Mientras los organismos públicos tienen que dar ejemplo por su propia condición, la empresa privada no está obligada en este sentido. Aún así, el necesario avance hacia la igualdad ha hecho que el tejido empresarial tenga que afrontar este concepto sí o sí. Por un lado están las empresas que desarrollan planes exclusivos en este sentido, y por otro, aquellas que están dirigidas por mujeres desde los puestos más altos.

Este último es el caso de Aceitunas Torrent, cuya directora general, Blanca Torrent, también es presidenta de la Comisión de la Mujer, Desarrollo y Empresa de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO). Torrent explicó durante su intervención en los desayunos de redacción un hecho muy simple pero que es absolutamente revelador: "En mi empresa el horario de salida es a las 18:00, ellos salen a las 18:05 y nosotras a las 18:20". Llamativo también es el hecho de que la comisión que preside Torrent en CECO se creara hace sólo una semana. Aún así, a partir de aquí se entiende que el impulso al papel de la mujer en el tejido empresarial será mucho mayor que el registrado hasta hoy día.

Ese mismo impulso es el que ha querido dar Coca-Cola en su empresa. La jefa de comunicación de Coca-Cola Andalucía, Beatriz Codes, explicó que la rama de la que se encarga es la parte embotelladora del refresco para Europa occidental, lo que abarca hasta 13 países del continente. Dentro de este ámbito, manifestó Codes, se han propuesto empoderar a cinco millones de mujeres antes del año 2020. Codes reconoció que la empresa privada tiene que repasar los temas de diversidad incidiendo, por ejemplo, en la promoción de los empleados, la clasificación profesional o la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores. "Falta mirada de mujer en todo el tema empresarial y teníamos que predicar con el ejemplo", añadió Codes. En este caso, Coca-Cola desarrolla el proyecto Gira Mujeres (www.cocacolaespana.es/gira-mujeres) que busca la capacitación personal y profesional tanto de mujeres que quieran mejorar su empleabilidad, como de aquellas que deseen materializar su idea de negocio.