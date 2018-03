Los directores piden el equilibrio de aulas entre la pública y la concertada

La bajada de la natalidad ha hecho que el número de niños que inicien su etapa escolar sea cada vez menor. Quien bien lo saben son los directores de los centros de Educación Infantil y Primaria, que ven que cada año hay menos alumnos en los primeros cursos educativos. Ante ello, ayer consideraron necesario un reparto equilibrado, si es que hay una eliminación de aulas, entre la red de centros públicos y los concertados. Fue el presidente de la Asociación de Directores de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), Antonio Francisco Fernández, quien consideró necesario que se adopte esta medida ante el actual proceso de escolarización -para el que en Córdoba se han ofertado 325 plazas menos que el actual curso escolar-, al tiempo que demandó que "la disminución de la natalidad no repercuta solo en la escuela pública, sino que en aquellas ciudades donde existe escuela pública y concertada haya un equilibrio". Fernández, además, pidió que "la disminución que está habiendo de la natalidad no repercuta sólo en la escuela pública". No en vano, reconoció que en los últimos años se han perdido muchas aulas a costa de la bajada del número de nacimientos.

El presidente de Asadipre hizo estas declaraciones antes de la inauguración de las jornadas organizadas por su entidad que reúnen hasta hoy en Córdoba a más de 300 directores y a las que acudió la consejera de Educación, Sonia Gaya, quien no pudo determinar si la Administración autonómica va a tomar la decisión de cerrar unidades el próximo curso. No obstante, Gaya reconoció el descenso de la natalidad que se registra en los últimos años y señaló que "procuramos quitar los menos recursos a los centros independientemente de la bajada demográfica". A pesar de que el número de nacimientos ha bajado notablemente, la titular de Educación llegó a asegurar que "hay mayor escolarización en otras etapas, como en la enseñanza Secundaria, que ahora mismo está en un pico de escolarización y eso también hay que atenderlo".

Gaya también aludió a la demanda que han planteado sindicatos como CCOO y ANPE en los últimos días centrada en la equiparación del sueldo de los docentes y reconoció que la Junta aún no ha valorado esta petición. Eso si, aseguró que mantendrá próximamente una reunión con ANPE, organización sindical que ha pedido un encuentro con ella para abordar el problema. Al respecto, señaló que desde la crisis "estamos recuperando derechos de los empleados públicos y del profesorado", si bien, "hay que hacer una priorización". Como ejemplo, Gaya expuso la recuperación de las pagas extras, y de la incorporación de "más de 5.000 docentes este año al sistema", en un momento que "parece que económicamente es un poco mejor".

La consejera también aludió al papel que llevan a cabo los directores, que piden "el apoyo y respaldo de la administración en cada una de sus actuaciones". "Las casuísticas que se dan en los centros en el día a día son muy diversas y es verdad que hay mucha normativa, pero también es verdad que a veces necesitan que la administración esté detrás respaldando sus decisiones y trabajo", anotó, al tiempo que señaló que estos docentes también requieren "mucha información, porque son los que tienen que poner en práctica todas la decisiones políticas con respecto a la educación". Gaya aseguró que otra de las demandas de los directores son los recursos y una mayor formación.