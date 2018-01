Los médicos denuncian que el SAS triplica las citas en Atención Primaria

La alta incidencia de la gripe en Córdoba (que ha llegado a duplicar la media andaluza) y la ínfima sustitución de las bajas y vacaciones de profesionales ha ocasionado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) haya duplicado e incluso triplicado las citas en Atención Primaria para poder dar respuesta a la demanda de asistencia, según denunció ayer el Sindicato Médico de Córdoba (Simec), que criticó que "el Plan de Alta Frecuentación no ha atendido ni a las previsiones ni a la realidad". "Sabiendo que viene una crisis de gripe y que es una epidemia, ni siquiera han reforzado contratando a más profesionales", apuntó la organización galena.

Salas de espera llenas, retrasos en las consultas médicas e infradotación de personal conforman la postal más vista durante las navidades en los centros de salud de la provincia, a lo que hay que añadir la saturación en los puntos de Urgencias y en los hospitales. El Simec incidió en la baja cifra de contratos realizados, que han sido nulos en los hospitales, por lo que el SAS opta por el cierre de consultas y pospone citas médicas mientras que en Urgencias "no se da a basto".

El colectivo insiste en que la mala planificación de las Urgencias es el principal problema

La organización sindical de los médicos aseveró que "la administración está haciendo oídos sordos a las reivindicaciones de los profesionales, que son los que conocen en el campo cómo está la situación" porque "no es lo mismo ver a diez pacientes diarios complicados que a diez simples, con lo cual el tiempo de dedicación sanitaria es distinto". Sin embargo, "la cifra macro para la administración será que el médico sólo ha visto a diez pacientes".

En Córdoba el principal problema es, según el Simec, "la mala planificación de las Urgencias". Hace más de diez años que la organización galena lleva pidiendo que en la capital haya cuatro puntos de Urgencias frente a los dos de la actualidad; el del Sector Sur y el de Noreña. Con lo cual, cuando una persona siente la necesidad de acudir a este servicio, va "donde teóricamente le hacen de todo para resolver su problema", es decir, a estos dos puntos o al Reina Sofía.

Sin embargo, "hay casos que no deberían llegar al hospital y ser atendidos en Sector Sur y Castilla del Pino, que también está infradotados de personal para prestar esa atención". Por ello, el sindicato reclama la apertura de un tercer punto en la Fuensanta, "como prometió la anterior delegada de Salud, María Isabel Baena".

A esto hay que añadir que los propios profesionales también padecen los efectos de la epidemia y tienen que trabajar estando enfermos o bien conseguir una baja laboral, aunque "una gripe no está reconocida como enfermedad profesional puesto que el SAS alega que puede haberse contagiado en cualquier sitio".

La mala planificación del SAS hace que en algunas consultas de Atención Primaria se hayan dado citas triples a una misma hora, lo que origina un retraso de al menos 15 minutos por persona. Si hay varias citas múltiples, el tiempo de demora se acumula. Los avisos a domicilio también se han hecho dobles y "la asistencia a los pacientes sin número se tienen que acumular o se meten entre consultas si tienen prioridad".

El Simec, por otra parte, señaló que las Urgencias hospitalarias "no pueden absorber las patologías que se dan en hospital y las que tendrían que resolverse en Primaria porque no hay más puntos extrahospitalarios". Esto se traduce en esperas de hasta 12 horas por acudir por una gripe ya que "esos pacientes se clasifican como leves". "Hay una sobredemanda y una asistencia que hay que dar, pero siempre a costa de los profesionales, tanto de medicina como de enfermería, celadores o auxiliares", anotó el Simec, que calificó la situación como de "explotación". "La sobrecarga de trabajo se justifica por no haber profesionales en bolsa" ya que el SAS "no ofrece contratos continuados y atractivos", incidió. Se han dado casos de contratos para un día o prestar asistencia en hasta tres pueblos en una jornada.

Mientras, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) calificó de "dantesca" la situación que viven los hospitales de la comunidad autónoma ante "un caos intolerable en las Urgencias". "La situación actual ya no permite silencios que puedan identificarse como cómplices porque hemos llegado a un punto absolutamente inadmisible", aseveró.