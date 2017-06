UGT denuncia a las empresas de ambulancias por incumplir el convenio

Ugt denunció ayer que las empresas de transporte sanitario se han embolsado cuatro millones de euros, "con la presunta complicidad de la administración", en forma de beneficios a la vez que no han pagado las retribuciones a los trabajadores, tal y como estima el convenio. Desde el sindicato explicaron que la semana pasada mantuvieron una reunión con el gerente de estas empresas, Manuel Rodríguez, para trasladarle la petición de llegar a un acuerdo de devolución de derechos a los empleados que sufren ahora un descuelgue salarial del 10% (situación que se produce desde 2012). Según UGT, Rodríguez le trasladó como respuesta un "rotundo no" y aseguró que en dicho encuentro el gerente de las empresas llegó a afirmar que "lo pagarán los trabajadores si la justicia le obliga a devolver lo no pagado".

Desde UGT reconocieron que "no todas las empresas actúan de la misma forma" y pusieron el ejemplo de Ambulancias Paulino Gil Romero y Ambulancias Sur de Córdoba, que ya están devolviendo parte de las retribuciones no abonadas.

Para el sindicato, la administración sanitaria "es la responsable última de vigilar y hacer cumplir" los pliegos de condiciones de este servicio, además de velar para que "las condiciones laborales y el convenio colectivo se hagan cumplir, pero están mirando para otro lado", sentenciaron.