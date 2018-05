Los Patios vuelven a superar un año más el millón de visitas

Los Patios pusieron fin ayer a un nuevo concurso que ha venido acompañado, como es habitual durante los últimos años, de un repunte de las visitas. Según informó la delegada de Promoción de la Ciudad, Carmen González, durante estas casi dos semanas de certamen los recintos han recibido más de un millón de visitas, cifra ya registrada durante el año pasado y que ha ido al alza desde que en 2012 la fiesta fuera declarada por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Según comentó la edil socialista, el certamen de este año ha estado "marcado por la calidad" y añadió que esto se debe "al generoso esfuerzo de los protagonistas de la fiesta, los cuidadores". El tiempo ha acompañado, a excepción del primer día, el martes 1 de mayo, lo que ha propiciado ese buen dato. A lo largo del día de hoy, añadió González, también se conocerán los datos desglosados por rutas.

Esa tendencia al alza que han registrado durante los últimos años los Patios también ha venido acompañada de una mejora de la ocupación hotelera, que en mayo, y especialmente en estas semanas, registra sus mejores datos. Sin embargo, este año no ha sido así. Según aseguró ayer el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Manuel Fragero, los datos de reservas hoteleras durante el recién terminado Festival de Patios han sido "peor que otros años" porque ha habido "menos ocupación". Córdoba deposita en el mes de mayo su confianza por constituir su temporada alta turística, que se extiende por toda la primavera. De ahí que el sector confiara en estos meses para remontar unos datos que, desde que comenzó este 2018, no estaban siendo, ni mucho menos, los mejores -con caídas consecutivas del número de turistas durante los cuatro primeros meses del año-. Aun así, Fragero reconoció que los empresarios del sector están "satisfechos", ya que no se debe olvidar que, aunque las cifras sean peores que las de la misma época del año pasado, siguen siendo bastante buenas.

Concretamente, según los datos de Aehcor, durante estas dos semanas de Patios la ocupación ha alcanzado una reserva media de un 80,3%, con repuntes los fines de semana hasta llegar al 84,6%, 89,3%, 85,5% y 89,3% (los días 4, 5, 11 y 12, viernes y sábados). Los Patios se convierten así en la fiesta que más ocupación hotelera genera, teniendo en cuenta los datos que ahora manejan los establecimientos turísticos para la próxima cita, la Feria de Nuestra Señora de la Salud, que no llegan al 54%, y teniendo en cuenta también las cifras de las pasadas Cruces. Con ello, el presidente de Aehcor puso la responsabilidad de esta caída en el Ayuntamiento, a cuya Delegación de Turismo exigió mayor promoción exterior, la cual echan en falta "durante todo el año".

Pero más allá de las consecuencias turísticas y económicas, los Patios vuelven un año más a plantearse los mismos retos. La única novedad introducida este año por el Ayuntamiento en la fiesta ha sido ampliar la presencia de los controladores a todos los días de apertura, cuando en años anteriores se incorporaban ya avanzada la semana. Más allá de este cambio, el certamen se ha mantenido tal y como estaba el año pasado. Durante la fiesta de 2017, los cuidadores de los recintos hablaban de un cambio de modelo que supusiera mayor implicación de aquellos sectores que se benefician más de esta cita, como por ejemplo la hostelería. Algunas actividades sí han buscado dicha implicación, pero realmente en este sentido la cosa ha cambiado poco.

Otro reto planteado en su día fue descongestionar ciertas zonas en las que se concentraban grandes masas de visitantes, haciendo que la experiencia de visitar los recintos se desvirtuara, algo que ocurre, como gran ejemplo, en el Alcázar Viejo. El Ayuntamiento, el año pasado, había dispuesto más zonas para la parada de autobuses de turistas más allá de Puerta Sevilla, como la avenida de Ollerías o Campo Madre de Dios. De la misma manera que el año pasado esto no sirvió de mucho, durante esta edición más de lo mismo. A excepción, en este caso, del segundo fin de semana, en el que ya se conocen los patios ganadores y las visitas están un poco más polarizadas.

A pesar de tener estos retos aún en mente, desde las asociaciones de patios señalaron que el transcurso de la edición de este año de la fiesta ha transcurrido con normalidad y sin ningún incidente reseñable. El presidente de la Asociación Amigos de los Patios, Miguel Ángel Roldán, apuntó que este año la afluencia ha sido máxima, con colas, en este caso en la zona del Alcázar Viejo, que han llegado a acumular 45 minutos de espera. "El balance es positivo", apuntó Roldán, quien valoró el hecho de que este año los controladores hayan estado durante todos los días del concurso. El presidente de Amigos de los Patios sí lanzó una reivindicación de cara a potenciar las visitas a los recintos por parte de los cordobeses. Roldán pidió que se deje abrir el patio hasta las 23:00 los fines de semana para así adaptarse al modelo de visita de los cordobeses, los cuales, apuntó, "salen a las 20:30, ven uno o dos patios, se toman una cerveza y luego quieren seguir viendo patios".

Por su parte, el presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas, Rafael Barón, también destacó la buena marcha de la fiesta durante estas dos semanas, al tiempo que destacó la presencia de los controladores todos los días. Sobre el turismo que ha visitado los recintos, Barón apuntó que se ha percibido mayor presencia de visitantes de fuera de Europa, como japoneses o estadounidenses, aparte de los españoles (los más numerosos) y los europeos, como franceses o ingleses. Esto demuestra, apuntó el presidente de Claveles y Gitanillas, "que la gente sigue interesándose por los Patios", tanto que durante este año se han repetido los reportajes sobre la fiesta en medios de comunicación extranjeros.