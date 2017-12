El PP reclama un auditorio para la Orquesta en el solar de Miraflores

El portavoz del PP, José María Bellido, reclamó ayer un equipamiento cultural en el solar de Miraflores y mostró su rechazo "más rotundo" a que el espacio se destine a equipamiento o zona verde, "tal y como parece que pretende el gobierno municipal". Bellido lamentó la "falta de transparencia" y recordó que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ya contempla un uso en esta zona "y no se puede cambiar sin consenso". "Es rocambolesco", aseguró Bellido, que quien "nos llevó a los tribunales porque argumentaban que íbamos a trasladar el uso congresual de Miraflores al Parque Joyero ahora renuncie a él", dijo el portavoz popular, quien aclaró que los jueces rechazaron ese argumento ya que lo que se ha desarrollado en el Parque Joyero es un "uso ferial". "Sólo aceptamos que sea una zona verde o aparcamiento como solución temporal y reversible", insistió el líder de los populares, quien lamentó "la falta de ideas y proyectos" del cogobierno.

Así, propuso dos salidas. O un auditorio para la Orquesta o un equipamiento cultural que cuente la historia "de las Córdobas en el mundo". "No vamos a consentir que se tape con césped la falta de ideas" tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía, añadió el líder de los populares en el Ayuntamiento.

Bellido también se refirió a otro asunto, la aparición de okupas en unas cinco naves industriales privadas sin uso ubicadas en el entorno de la calle Sor Ángela de la Cruz del polígono industrial de Chinales. El concejal popular aseguró que tal situación "genera alarma" y una sensación de "inseguridad" entre los vecinos de las zonas residenciales aledañas y también entre quienes atraviesan dicha calle del polígono de Chinales, "que es de un elevado tránsito".

A su juicio, en este polígono industrial "se está generando un gueto", debido a la existencia de "infraviviendas" en las naves ocupadas, y ello mientras la alcaldesa, la socialista Isabel Ambrosio, "mira para otro lado". El portavoz del PP se preguntó además "para qué nos sirve una Oficina de la Vivienda", constituida en el presente mandato municipal, "cuando no da respuesta a las demandas de vivienda, que es evidente que las hay". En opinión del portavoz municipal popular, "no se puede dejar que haya familias enteras vivan en naves industriales", un hecho que se produce mientras la empresa municipal Vimcorsa y la Junta de Andalucía no han hecho "ninguna vivienda pública" en los últimos años en la ciudad, "y eso está generando que haya familias, como éstas, que se buscan la vida como pueden".

Por todo ello, Bellido exigió al Ayuntamiento que "actúe, en colaboración con el resto de administraciones" con competencias en materia de políticas sociales, de vivienda y de seguridad, porque, según subrayó, permitir situaciones como la descrita "no es política social, ni es estar con las personas", razón por la que los populares llevarán este asunto al próximo Pleno.