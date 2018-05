Investigan la muerte de una mujer tras caer de un séptimo piso

La Policía Nacional está investigando la muerte de una mujer de 52 años -nacida en 1966- que ha aparecido tirada en la calzada tras caerse de un séptimo piso desde la avenida de Granada. Hasta el lugar de los hechos se desplazó un servicio de Emergencias tras varios avisos de algunos vecinos pero, cuando llegaron, sólo pudieron certificar la muerte de la mujer. Algunas fuentes consultadas apuntan que, además de la caída, la mujer presentaba signos de violencia producidos con arma blanca. La Policía no descarta ninguna hipótesis aunque la que cobra más fuerza es la de que se trate de un caso de violencia de género. De hecho, según algunos testigos presenciales, la pareja de la víctima estaba asomada por el balcón e insultado a los agentes mientras que estaban atendiendo a la mujer. Además, según fuentes cercanas al caso, la pareja de la víctima fue detenida poco después del suceso. La Policía Nacional, al cierre de esta edición, no había confirmado este extremo. La Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género aseguró ayer que no tienen constancia de que la mujer haya presentado previamente denuncias por violencia de género.

Los hechos, según el relato oficial, sucedieron sobre las cinco de la tarde de ayer cuando los servicios de Emergencias recibieron algunas llamadas alertando de la presencia de una mujer en la calzada que había caído desde un balcón. Los servicios sanitarios fueron los que llamaron a la Policía Nacional y se comenzó la investigación con efectivos de la Brigada Judicial y Científica. Poco después, se procedió al levantamiento del cadáver tras no poderse hacer nada por la vida de la mujer.

De confirmarse el crimen, sería la primera víctima mortal desde 2015, cuando un hombre de 51 años mató a su pareja de 28 con una escopeta en Baena. Un año antes, en 2014, la cordobesa Ana Márquez, murió degollada a manos de su pareja con quien residía en una vivienda a pie de playa en Torrox. Tenía 37 años y nunca había presentado denuncia de malos tratos ni en el Instituto de la Mujer ni tampoco en el Centro Municipal de Información a la Mujer. Su presunto asesino tenía 41 años y antecedentes por malos tratos a su anterior compañera sentimental.

Entre 2005 y 2015, un total de 15 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en Córdoba. En ese periodo se han contabilizado 150 asesinatos motivados por la violencia de género en Andalucía. Las poblaciones más grandes son las que registran más casos: 37 en Málaga, 25 en Sevilla y Almería, 21 en Granada; Huelva está a la cola, con cuatro casos. Respecto a la edad de las víctimas, la mayoría de asesinatos se concentran en la franja de 40 a 50 años y un 3% tenía menos de 20 años. Atendiendo a la edad del maltratador, la mayoría tenía entre 30 y 50 años y sólo un 1% menos de 20 años. El 78% de los asesinatos fueron en el domicilio común, algo lógico cuando se tiene en cuenta que el 40% de los agresores son el marido de la víctima y el 32%, su pareja estable. Más reducidos son los casos donde el autor del suceso es la expareja (19%), el exmarido (7%) o alguien que mantiene con la mujer una relación de otro tipo (2%).