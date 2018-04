Ideas que traducir en políticas

Dice Ángels Barceló (Barcelona, 1963) que si todas las ideas y propuestas que se generen en la tercera edición del congreso Córdoba, ciudad de encuentro y diálogo, que este año se celebra bajo el título Mujer y Comunicación en un mundo en crisis, "no se traducen en políticas, -el encuentro- no servirá para nada". La directora de Hora 25 es una de las responsables de esta cita congresual que comenzó ayer en el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) y que reunirá hasta mañana a periodistas como Montserrat Domínguez, Maruja Torres, Soledad Gallego Díaz o Mónica García Prieto.

En su intervención, Barceló aludió a las manifestaciones del 8-M, jornada en la que millones de mujeres salieron a calle y se preguntó que después del éxito de la convocatoria: "¿Ahora qué?". "Ya hemos demostrado que somos muchas y que nos organizamos, pero ¿en qué se va a traducir todo esto?", añadió. La periodista lamentó que aún se sigan sucediendo desigualdades en todos los ámbitos laborales y más aún en el caso de los medios de comunicación. Como ejemplo, expuso el caso de que la mayor parte de los medios están dirigidos por hombres "y todos dicen que están por la igualdad, pero no es verdad; no hemos evolucionado".

Como ella, Maruja Torres (Barcelona, 1943) consideró que "lo único que tenemos que tener es fijar los objetivos y conseguir los medios para llegar a ello". La periodista y ganadora de los premios Planeta y Nadal interviene hoy en el congreso en la mesa redonda Mujeres periodistas en zona de conflicto, pero ayer no quiso perderse la cita inaugural del encuentro y sostener que para alcanzar la igualdad "lo que hay que cambiar son las estructuras y con la complicidad de los hombres". También aludió a movimientos como el conocido como Me too (Yo también), que se inició de forma viral como hashtag en las redes sociales en octubre de 2017 para denunciar la agresión sexual y el acoso sexual en el sector del cine. Pues bien, según Maruja Torres, todo depende de las mujeres. "Podemos hablar de que dentro de ese 50% hay una parte importante, como que hay mujeres progresistas concienciadas, pero también hay mucha zorra camuflada. Tenemos que hacer fuerza", anotó. La periodista y escritora incidió en que todos estos movimientos también tienen "que fructificar en los jóvenes porque eso no puede perderse". Eso sí, reconoció que ella "es muy pesimista, no creo que el género humano sea bueno. Creo que hay personas buenas, pero somos la única especie -la humana- que asesina por placer y por codicia".

El impulsor de esta cita congresual es el responsable de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos, Manuel Torres, quien se encargó de ofrecer la conferencia inaugural, en la que defendió que es "la hora de las mujeres en la comunicación, pero no imitando a los hombres". A su juicio, la mujer "hará un nuevo mundo para dar entrada a las personas", al tiempo que aspiró a que "sea el tiempo de las mujeres". Torres, que también es vicerrector de Estudiantes de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), indicó que "solo veo hombres por todos lados aplicando las mismas conductas de siempre". Así, uno de los objetivos de este congreso es intentar "ofrecer una nueva visión femenina para encarar los problemas del presente. Puede ser la última oportunidad para sacar del abismo a la humanidad", manifestó.

La primera jornada del congreso reunió también a la eurodiputada socialista Elena Valenciano, quien intervino en la mesa redonda Mujer, diplomacia, relaciones internacionales, y en la que trazó un breve recorrido por la presencia de la mujer en la historia de las relaciones diplomáticas contemporáneas y enfatizó en la necesidad de una visión feminista de la diplomacia. "Los valores universales que creíamos eternos están en retroceso", alertó en el curso de una mesa coordinada por el profesor Manuel Torres, que contó con la presencia de Helena Cosano, subdirectora de la Escuela Diplomática, y Valeria Silva, diputada y presidenta de la Comisión de Política Internacional del Parlamento de Bolivia. La jornada concluyó con una mesa redonda sobre el liderazgo, la mujer y los medios de comunicación.

A la inauguración acudieron numerosos representantes institucionales, desde la consejera de Hacienda, Rosa Aguilar, hasta la alcaldesa, Isabel Ambrosio, pasando por el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, y el rector de la UNIA, José Sánchez Maldonado, y el de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos.