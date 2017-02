Educación mantiene las nueve áreas de influencia para la escolarización

La Delegación de Educación mantendrá este año las nueve áreas de influencia establecidas para la escolarización del próximo curso 2016-2017, por lo tanto aquellas familias cuyos hijos inician su etapa educativa, los que cambien de residencia o los que necesiten acudir a otro centro de carácter público o de la red concertada tendrán que recurrir al mapa que ya se fijó en 2013. La novedad este año será, tal y como anunció la Junta el pasado martes, la eliminación de las listas de espera tras el proceso de escolarización, lo que significa que el alumnado no admitido no tendrá prioridad, aunque se produzcan nuevas vacantes en los centros donde se hubiera solicitado plaza. La diferencia con el proceso que se seguía hasta ahora es que los estudiantes que no habían conseguido una plaza permanecían en una especie de lista de espera, que era la última opción de las familias para ingresar a sus hijos en el centro elegido.

Así, el colegio Salvador Vinuesa -uno de los centros públicos con más demanda de la capital- se mantiene fuera de Ciudad Jardín y de la zona del Zoco y permanece adscrito al listado de centros de la zona del Brillante Oeste, junto a otros como el Bética-Mudarra -de régimen concertado-, el Mediterráneo -en el Parque Figueroa- o el Antonio Gala -en Las Margaritas-. A estos se suman La Aduana, Obispo Osio, Tirso de Molina, Bambi, Giner de los Ríos, Kinder La Arruzafa, La Salle y el Núñez Herrera. También se incluye dentro de esta zona el colegio Noreña, otro de los más pedidos por las familias cordobesas y que su escasa oferta de plazas deja fuera cada año a numerosos niños. Se da la circunstancia de que este centro se encuentra ubicado en una de las zonas de expansión de la capital, que a su vez está a la espera de la construcción del colegio Turruñuelos.

Por otra parte, en Brillante Este están los centros Almanzor, Calasancio, El Nido, José de la Torre y el Cerro, San Acisclo y Santa Victoria, Santa Victoria, Trinidad-Sansueña, El Brillante, Pablo García Baena, Virgen del Carmen, Cronista Rey Díaz, Cruz de Juárez, Hernán Ruiz y Nuestra Señora de Linares.

Otra de las áreas es la del Campo de la Verdad, formada por los colegios Fray Albino, Abderramán, Jesús Divino Obrero y Nuestra Señora de las Mercedes, mientras que los centros Albolafia, Andalucía, Córdoba, Federico García Lorca, Gloria Fuertes, San Fernando, Jerónimo Luis Cabrera y San Juan de la Cruz forman parte de la zona del Sector Sur. Junto a la del Campo de la Verdad, con cuatro centros adscritos, la zona de Miralbaida-Parque Azahara es la que menor número engloba, con cinco: Alfonso Churruca, Duque de Rivas, Miralbaida, Mirasierra y Pedagogo García Navarro.

Los barrios de El Zoco, Parque Cruz Conde, Vista Alegre y Ciudad Jardín conforman otra zona en la que se incluyen los colegios Santísima Trinidad, Al-Ándalus, Ciudad Jardín, Eduardo Lucena, Enrique Barrios, Europa, San Rafael, Virgen Fuensanta, Vista Alegre y Zaida.

Por su parte, en Levante-Fátima están Alcalde Pedro Barbudo, Averroes, Los Califas, Santa María de Guadalupe, Aljoxaní, Concepción Arenal, Juan Rufo, Miraflores, Séneca, Trinitarios y Juan de Mena.

Para Fuensanta, Cañero y Fidiana el mapa establece los colegios Alcalde Jiménez Ruiz, Algafequi, Cervantes, Fernán Pérez de Oliva, Parque de Fidiana, Lucano, San Rafael, San Vicente Ferrer, Santuario y Virgen de la Fuensanta.

El área más numerosa es el Centro, con 17 colegios: Colón, Divina Pastora, Espinar, Ferroviario, La Milagrosa, Nuestra Señora de la Piedad, La Inmaculada, Sagrado Corazón, Santa Victoria, Caballeros de Santiago, Jesús Nazareno, López Diéguez, Sagrada Familia, San Lorenzo, San Francisco de Sales, Condesa las Quemadas y Torre Malmuerta.

Estas delimitaciones geográficas se modificaron hace ya varios cursos y se han mantenido desde entonces tras escuchar a los distintos consejos escolares y el Consejo Escolar Provincial, pese a que en su momento levantó algunos recelos en algunos colectivos de madres y padres.