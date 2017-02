El Ayuntamiento recupera el pacto por el empleo con empresarios y sindicatos

Ayuntamiento, sindicatos y empresarios rubricaron ayer un pacto que pretende impulsar y mejorar el empleo de la ciudad y que lleva por nombre Compromiso por Córdoba. La alcaldesa, Isabel Ambrosio; el presidente de la Confederación de Empresarios (CECO), Antonio Díaz, y los responsables en Córdoba de UGT y CCOO, Vicente Palomares y Rafael Rodríguez, respectivamente, fueron los encargados de estampar su firma en un acuerdo que bajo varias líneas estratégicas busca potenciar la economía cordobesa, eso sí, sin ninguna medida concretada por ahora.

El documento ya existía antes. Es más, todos los gobiernos municipales han tenido su particular acuerdo con sindicatos y patronal con el objetivo de fomentar la economía cordobesa. Han tenido que pasar casi dos años desde que se conformara la nueva corporación municipal para que agentes sociales y el Ayuntamiento hayan firmado un documento que, tal y como defendió la alcaldesa, busca "mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad a través de la generación de empleo estable y de calidad". Ambrosio hizo referencia a los duros años de crisis que han dejado a Córdoba con unas cifras de desempleo que se sitúan por encima de la media para justificar un acuerdo de este tipo. Y es que, como recordó la regidora, "no es competencia del Ayuntamiento el generar empleo, pero no podemos asistir impasibles a lo que pasa".

Compromiso por Córdoba, que parte de la mejora laboral de la ciudad para desarrollar otras líneas como el fomento del emprendimiento empresarial o de la innovación tecnológica, se empezó a gestar en abril de 2016 y fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos en el Pleno municipal del pasado mes de enero. A pesar de no definir aún medidas concretas que llevar a cabo y de no contar todavía con partida económica, el acuerdo es bastante ambicioso. Tanto, que durante la firma del mismo, que tuvo lugar en la sala de comisiones del Consistorio, se pudo ver a numerosos representantes y agentes sociales de la ciudad, sobre todo empresarios. Tampoco faltaron a la cita diferentes concejales de los distintos grupos políticos, aunque no se vio ni a Ganemos ni a IU. Sobre la ausencia, la alcaldesa comentó que "la voluntad que aportaron todos los grupos municipales está por encima de la presencia puntual en el acto de hoy", haciendo referencia a que ambas formaciones sí votaron a favor del acuerdo.

Con todo ello, la primera edil confirmó que Compromiso por Córdoba no está dotado económicamente y que no existen acciones ya definidas. Según la alcaldesa, lo primero que habrá que hacer será constituir la comisión técnica con la tarea de "poner orden a todo lo que recoge el documento". Con respecto a la financiación que podrían precisar las tareas que finalmente se ejecuten, Compromiso por Córdoba nace con la intención de integrarse dentro de las partidas de los fondos europeos Edusi y dotarse, en el caso de que sea necesario, a través del Instituto de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec).

Antonio Díaz recalcó que este pacto "no es un acuerdo de concertación a la antigua usanza" sino un compromiso "real" en el que las empresas cordobesas, amparadas bajo la patronal, sean conscientes de "qué pueden hacer por su ciudad". Para Díaz se trata de "una nueva forma de diálogo y de hacer las cosas" que busca "impulsar la actividad empresarial". El presidente de CECO se refirió además a todos estos meses que han transcurrido desde que se produjera la primera reunión para el pacto y explicó que se trata de "un largo tiempo de negociación" que puede ser "un paraguas importante para poder desarrollar programas y proyectos".

Por su parte, el secretario general de UGT en Córdoba, Vicente Palomares, hizo hincapié en la "precariedad" laboral que atraviesa la ciudad, algo que, añadió, "exige la unión del diálogo social para que trabajemos". Entre los objetivos que remarcó Palomares, destacó el hacer de Córdoba un lugar "apetecible" para la inversión, fomentar la actividad empresarial, apoyar los negocios ya consolidados o ayudar a la internacionalización de las empresas. Desde CCOO, su secretario general en Córdoba, Rafael Rodríguez, recordó la "responsabilidad" que tienen ahora los agentes sociales con este acuerdo y habló de la inclusión en el mismo de cláusulas sociales, medioambientales y sostenibles.