Ambrosio quiere seguir de alcaldesa para situar a Córdoba donde merece

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, anunció ayer a través de Twitter su intención de repetir como candidata a la Alcaldía en los próximos comicios de 2019. La regidora apuró el último día estipulado por el PSOE para presentar candidaturas en las ciudades de más de 20.000 habitantes, según el cronograma del partido. Al no haber ninguna otra candidatura, no habrá primarias. Ambrosio se salió del guion que han seguido otros compañeros de partido en las capitales andaluzas con unos anuncios más formales y otra puesta en escena y optó por colgar un vídeo en la red social Twitter de poco más de un minuto desde la terraza de la sede de Emacsa.

En su mensaje, pide de nuevo la confianza de los cordobeses para revalidar el bastón de mando de Capitulares y "situar a Córdoba donde se merece". "Para mí ha sido un honor haber sido vuestra alcaldesa en estos cuatro años, un tiempo en el que hemos impuesto un cambio sensato para evitar la pérdida de recortes y de derechos", dijo Ambrosio. La alcaldesa volvió a su mensaje original con el que ganó las elecciones en 2015 y defendió que en este tiempo "hemos puesto a las personas en el centro de la política municipal" y, ahora, "Córdoba está en marcha". Precisamente ésta última frase es la que ha empezado a utilizar el PSOE a modo de eslogan y a vender sus logros económicos como la bajada del paro o el incremento de turistas.

En su mensaje apuntó también que "queda un largo camino" que enfrenta con "la esperanza de un futuro mejor para nuestras generaciones más jóvenes". "Estoy convencida de que juntos vamos a poder conseguirlo", dijo, y defendió que "con diálogo y sumando ideas un futuro mejor es posible". "Todavía son muchos los retos que nos quedan por afrontar en el camino que hemos emprendido", pero se mostró "convencida de que todos juntos vamos a poder superarlos".

La candidatura de Ambrosio no es ninguna sorpresa, ya que ella misma había anunciado en más de una ocasión su intención de repetir y, además, en el PSOE no se contemplaba otra opción. Junto con el portavoz del PP, José María Bellido, son los dos únicos candidatos oficiales de los partidos con representación municipal.

El portavoz de Ciudadanos, David Dorado, criticó ayer el anuncio de la alcaldesa por haberlo hecho desde la sede de Emacsa y dijo que "se trata de un edificio público y no es de recibo que lo utilice para anunciar su candidatura a la Alcaldía". "La preocupación de la alcaldesa por mantenerse en el sillón le ha hecho olvidar que los edificios públicos no son su cortijo y, por tanto, no están para actos personales ni de partido", apuntó el edil de la formación naranja. "Exigimos a la alcaldesa que se centre en los problemas de Córdoba; todavía queda un año para las elecciones y aún no ha hecho nada por los cordobeses".