La lógica de la logística

Anda el empresariado cordobés un tanto molesto -parece que mucho más en privado que en público- por la actitud que está teniendo la Junta de Andalucía respecto a la ya vieja potencialidad logística de Córdoba, que parece que se ha quedado en eso, en una antigua aspiración. Dice la Real Academia que la logística es "un conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, especialmente de distribución". Queda claro entonces, por si alguien no lo sabe.

En cualquier caso, en la junta directiva de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) han realizado un ejercicio de "análisis en profundidad acerca de la disponibilidad de suelo industrial y de uso logístico en el término municipal de Córdoba y provincia". Está bien eso de reflexionar, si bien, como era de esperar, las conclusiones alcanzadas son ya bien conocidas, como la importancia que tiene el sector de la logística para el desarrollo del territorio al estar en un lugar estratégico privilegiado y la disponibilidad de espacios para ello en La Rinconada, El Álamo o Palcosa. Dicen también que la Junta de Andalucía está desarrollando escasas actuaciones para impulsar a Córdoba desde el punto de vista logístico y que no entienden cómo no ejecuta sus compromisos.

Confío en que esta posición de la patronal obedezca más bien a una estrategia para cuidar las formas que a otra cosa, porque ellos saben de sobra que lo que falta en esta tierra es una apuesta decidida y sincera por este tipo de proyectos. Les guste más o menos, el gobierno andaluz aún no está en ese nivel, por lo que muchas cosas tendrán que pasar para revertir la situación. La Junta ya ha hablado y ha optado claramente por Antequera (Málaga) como nudo logístico de primer orden en el territorio, lo que supone además orillar a Córdoba. He dicho en más de una ocasión en estas mismas páginas que esta provincia no ha estado últimamente entre las prioridades de las administraciones, ni de la central ni de la autonómica, por lo que no vale sorprenderse por determinados posicionamientos de quienes nos gobiernan.

Hacen bien los empresarios en reivindicar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para que cumpla con su anuncio de sumarse al acuerdo entre el Ayuntamiento, la Diputación y CECO suscrito el 26 julio de 2017 con el objetivo de crear la colaboración público-privada necesaria para el fortalecimiento, la modernización y la consolidación del sector logístico como elemento esencial en el desarrollo económico provincial, un pacto cuya finalidad es situar a Córdoba en el mapa de oferta de suelo a las grandes empresas o con necesidades de implantación de plataformas logísticas. Seguramente, aunque sea en el último minuto, la Junta de Andalucía se adherirá a ese pacto y pondremos de nuevo el contador a cero a la espera de que ese apoyo se traduzca en hechos concretos. Y mientras, aquí seguiremos con el debate, haciendo juegos de palabras facilones sobre la escasa lógica de la política logística del gobierno andaluz por estos lares. Y así seguiremos. ¿Hasta cuándo? Pues que alguien responda.