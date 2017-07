De "okupas"

Dizque la… actividad okupacional está pasando por su punto álgido: No hay vivienda que se les resista. Sólo es cuestión de una elección al gusto del okupante o de los okupantes. Ousése: que donde los señores okupas ponen el ojo, puede decirse que ponen la cama, los muebles y todo lo que cuadre. Y aquí, todo el mundo… ni mus. La prensa local, se hace eco de las quejas de los vecinos de la barriada de San Agustín, ubicada en el casco histórico de la ciudad cordobesa. Sin embargo, la situación problemática que la actividad okupa viene generando no se circunscribe, a juicio de Las Tendillas, a una barriada, sino que constituye un problema muy enraizado y generalizado, de solución nada fácil. Porque, la movida okupa no nació por generación espontánea: Es fruto, como mínimo, de un exceso de permisividad, cuando no causante del problema por razón de movidas seudo-políticas que, en evitación de males mayores, nunca debieron ocasionarse. Pero se han producido. Y con efectos indeseables y daños irreparables con demasiada frecuencia.

Obviamente, no podemos dejar de reconocer el derecho fundamental que asiste a todo el linaje humano. Todo lo contrario: Todo el mundo es titular de un derecho a una vivienda digna. Con una condición indispensable: Que se solicite y obtenga por los cauces legalmente establecidos. No con una patada en la puerta. Y no creando bandas organizadas para hacer negocios a costa del trabajo y propiedades ajenas. Esta forma de actuar tiene que ser evitada y perseguida. Como sea. Sin más límites que los que imponga la ley. Porque los comportamientos contrarios a Derecho solo generan problemas de autodefensa, impiden la protección de los perjudicados, crean inseguridad jurídica y puede suponer, incluso, graves alteraciones de orden público.

-Y, ¿cómo podemos evitar las perniciosas consecuencias de la actividad de los okupas? A juicio de Las Tendillas, no existen remedios milagrosos que nos permitan lograr la dicha… evitación. Resulta muy difícil neutralizar la dicha "actividad". Mas, por mor de la actuación conjunta de las Administraciones Públicas y la colaboración de las formaciones políticas de buena fe sí se pueden contribuir, como mínimo, a mermar decisivamente una actividad de los okupas que trae por la calle de la amargura a todo quisque.