Sanidad: sus humillaciones

Ccorría…" la pasada semana (que diría el popular escritor-historiador César Vidal) cuando el autor de Las Tendillas rellenaba este espacio con artículo titulado "Sanidad: Sus… deficiencias". Tratábamos de sacar a la luz pública actuaciones que, a nuestro juicio, suponen flagrantes deficiencias en el funcionamiento de nuestro sistema sanitario, atribuibles -únicamente- a una organización administrativa manifiestamente mejorable, que no por mor de la actuación de nuestros profesionales sanitarios, de extraordinaria calidad en general y salvo excepciones… (que haberlas haylas).

Sin embargo, hemos podido comprobar recientemente que, las "deficiencias" que referimos, no siempre resultan imputables a la administración sanitaria, sino que pueden deberse a la intervención (activa o pasiva) de otras administraciones por completo ajenas. A efectos ilustrativos, nos parece… "justo y necesario" referir un hecho del que, recientemente, fue testigo el autor de Las Tendillas:

Sucedía en el municipio en que se ubica la bellísima "Ciudad del agua", Priego de Córdoba. Una paciente era trasladada desde la céntrica y turística Plaza Compás de San Francisco a una ambulancia que se encontraba esperando a la enferma en lugar conocido como Cruz de la Aurora, a unos 200 metros de distancia aproximadamente. El traslado se hizo a plena luz del día, a penas tapada con una sábana del SAS, sobre una camilla de cuatro ruedas sin amortiguadores utilizada por la ambulancia y rodando dicha camilla a trompicones, inevitables por mor de un pavimentado de la calle por la que fue desplazada elaborado, en parte, con pedruscos. No liso.

Obviamente, esta… nefasta e injusta exhibición del paciente, (que supone, además de un calvario, una flagrante vulneración de su "… derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen") no puede ser atribuida a la administración sanitaria: A tenor de la información de que dispone Las Tendillas, la responsabilidad de que la ambulancia a la que aludimos no haya podido llegar hasta el lugar en que debía recoger a la paciente solo resulta imputable a los responsables de la administración local por no haber adoptado las medidas de tráfico que permitieran el acceso de las ambulancias al lugar en que se necesitaban. No al SAS.