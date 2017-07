Miguel Ángel 'in Memoriam'

Cuando a las 12:00 en punto de hoy se guarden cinco minutos de silencio a las puertas de cualquier edificio municipal en Córdoba capital en memoria de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo se habrá puesto el epílogo a una lamentable historia de desencuentro político que tuvo su cénit en el Pleno que se vivió ayer en el Ayuntamiento, con abandono de los concejales del PP incluido. Los grupos municipales, esos que nos representan a todos, fueron incapaces de ponerse de acuerdo a la hora de consensuar una declaración institucional que debía de ser el homenaje de la ciudad a todos los que perdieron la vida a manos de los asesinos de ETA, personificados en la figura del concejal de Ermua ahora que se cumplen los 20 años de aquella terrible historia que a muchos todavía nos emociona cuando vemos imágenes en televisión.

A veces en política, como en todas las facetas de la vida no se está a la altura; es lógico, de humanos es errar, pero de humanos también es rectificar. Y ayer se tenía que haber rectificado y haber cedido algo cuando el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, optó por la decisión salomónica de fundir en una misma declaración institucional -obligada a tener un apoyo unánime para salir adelante- la propuesta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, que abrazó en su totalidad el PP, y la alternativa de Ganemos Córdoba, grupo municipal que no comulgaba con la anterior. La primera incluía la exigencia de que "ETA se disuelva y reconozca el mal causado", así como denunciaba "la legitimación del terrorismo que en el País Vasco y en Navarra sigue siendo noticia habitual con actos y declaraciones de miembros de partidos y organizaciones que justifican o relativizan el terrorismo". Mientras que en la segunda se prefería no vincular la política antiterrorista con el homenaje a Miguel Ángel Blanco. Esa fusión de declaraciones institucionales no salió adelante porque tanto IU como Ganemos se negaron a firmarlas por seguir incluyendo los párrafos anteriores. Al final, habrá homenaje y será hoy en forma de esos cinco minutos de silencio. Menos es nada.

Insisto, ¿tan difícil es ponerse de acuerdo en algo tan simple? Parece mentira que aquel suceso que unió a todo el pueblo español contra el terrorismo de una banda que ha sembrado de cadáveres inocentes el país no haya encontrado en Córdoba esa unión de los grupos municipales a la hora de apoyar a las víctimas. Al final, cada uno las apoya según su color. Es lo que hay.