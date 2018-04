Fernando Torres

Querido Fernando: que sepas que nos has dado un disgusto a todos los atléticos de corazón, como tú, anunciando que al final de la temporada dejas el equipo. Porque sólo un atlético de corazón, como tú, se atreve a pasear una bandera de su Atleti en la celebración de la victoria de la Eurocopa con España en una época en la que jugabas en el Liverpool y a hacer lo propio con una bufanda también con el escudo colchonero en los festejos por la victoria en la Copa del Mundo en un momento en el que eras jugador del Chelsea. Sí, jugabas en otros equipos, pero nunca escondiste que tu corazón siempre fue, es y será rojiblanco estés donde estés; y los aficionados del Atleti lo sabemos. La afición te demostró que sabe de tus sentimientos cuando te recibió en enero de 2015 arropándote a lo bestia en el Vicente Calderón en tu presentación de vuelta a casa, la presentación de la vuelta del hijo pródigo, la de aquel niño -nuestro Niño- de pecas que con sólo 17 años y con el grandísimo Luis Aragonés como maestro se echó el equipo a la espalda para sacarlo del infierno de la Segunda División.

Sabes, me hace gracia cuando ahora escucho tonterías del estilo de que el único título que has ganado con el Atleti ha sido una liga de Segunda División y me hace gracia porque quien se intenta mofar con ese comentario desconoce que con el Atleti has ganado muchísimo más que títulos, te has ganado el corazón de una fiel afición que estará contigo siempre, como te demostró en ese recibimiento del que has dicho que es lo mejor que te ha pasado en toda tu carrera futbolística, que para ti ese cariño que te demostró la afición del Atleti es mucho más grande que los títulos ganados. Porque, que a nadie se le olvide que tienes un palmarés envidiable. Aparte de la Eurocopa y el Campeonato del Mundo de selecciones, en tu curriculum hay sendas Champions League y Europa League con el Chelsea y una FA Cup con el mismo equipo, entre otros títulos. Y que a nadie se le olvide tampoco que no sólo eres símbolo e historia del Atleti, también lo eres de la Selección española, aunque haya a quien nublándole la vista algunos colores -el blanco incluido- no lo quiera reconocer nunca, como también les costó reconocer todo lo bueno que aportó ese genial exnúmero 8 del Atleti y laureado entrenador al que los colchoneros conocemos como Zapatones de Hortaleza. Estarás conmigo en que no va a ser el discípulo más que el maestro. Es lo que tiene ser colchonero, que los reconocimientos cuestan más que en otros casos. Ahora, espero que el club de tus amores no te haga irte por la puerta de atrás y respete lo que significas para una afición que disfrutó con orgullo como junto al gran ex 9 rojiblanco José Eulogio Gárate y a Hugo, el hijo de Solozábal, realizabais el saque de honor en el estreno del Metropolitano. El Atleti debe homenajearte como a la leyenda que eres. Que te vaya bonito.