DÍA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Un año más me encuentro dirigiéndome a los lectores de este periódico en un día como el de hoy, 28 de abril, que celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y lo hago en esta ocasión para compartir con ustedes una buena noticia, y es que según un estudios de la Junta de Andalucía ha crecido la actividad y la motivación de las empresas en la gestión de la prevención. Desde el Gobierno andaluz tenemos claro que queda mucho por hacer en prevención de riesgos laborales, pero sin duda alguna este dato es positivo, nos hace ser optimistas y nos refuerza en la necesidad de que la lucha contra los accidentes laborales tiene que venir de la mano de la administración y de las empresas y trabajadores. El estudio al que les hacía mención es la II Encuesta sobre Gestión Preventiva en las Empresas Andaluzas que se presentó en febrero y desarrollada por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Entre los principales resultados que pone de manifiesto, además del que ya les he comentado están el aumento de las evaluaciones de riesgos realizadas en los centros de trabajo; la formación en prevención de los trabajadores; así como la investigación de accidentes. También es destacable el avance en la elaboración de un plan de prevención o la definición de las medidas de emergencia.

En términos generales, son los sectores productivos de la industria y la construcción los que destacan por haber implantado en mayor medida las actividades preventivas y se constata también un mayor grado de participación y por tanto, de implicación, de los trabajadores en la gestión preventiva, hecho este último también muy importante. Esta herramienta de estudio es muy importante para la Junta porque aporta una visión completa de la gestión empresarial que desarrollan las empresas, los recursos empleados y los órganos de participación existentes y por lo tanto nos ayuda en la planificación de las políticas en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, de cara a mejorar las condiciones de seguridad laboral en el tejido productivo andaluz.

En este sentido, la Junta y los agentes económicos y sociales acordaron el pasado año la puesta en marcha de un plan de refuerzo para combatir la siniestralidad laboral tras el alza registrada en el caso de los accidentes laborales, asociada a diversos factores como el incremento de la actividad económica o la recuperación de sectores con riesgos intrínsecos más elevados. El plan tiene como objetivo dar una respuesta específica e inmediata a determinados aspectos hasta la formulación definitiva de la nueva Estrategia Andaluza de Seguridad en el Trabajo 2017-2022, y se centra de manera específica en sectores que han registrado en los últimos años una mayor incidencia de accidentes, así como en las empresas andaluzas que sufran accidentes de especial gravedad. El estudio de la accidentalidad mortal revela que en torno al 41% de los casos registrados el pasado año se han debido a patologías no traumáticas, como infartos o derrames cerebrales, que no son directamente imputables a condiciones de seguridad laboral, mientras que un 39% son accidentes de tráfico y un 20% a otras tipologías de accidentes de trabajo en cuya prevención trabaja insistentemente la administración. Por ello, la Junta va a incidir en actuaciones ligadas a prevenir las enfermedades profesionales y los riesgos que provocan este alto tan elevado de muertes por patologías no traumáticas, y abarcar también la prevención en el ámbito de los accidentes de tráfico.

Así mismo, los técnicos de prevención de la Junta supervisarán la situación preventiva de todas las empresas que sufran un accidente mortal o más de uno grave. Las nuevas líneas de trabajo de la Junta continuarán con programas desarrollados anteriormente que han sido eficaces en eliminar los factores de riesgo, pero también nos centraremos en promocionar la salud de los trabajadores reforzando una prevención de riesgos laborales al servicio de las personas que tenga más presente los factores psicosociales, como el estrés laboral, y el entorno del centro de trabajo. Todas estas acciones tienen detrás el convencimiento de que la prevención de riesgos debe ir más allá del cumplimiento de las obligaciones legales por parte de empresas y trabajadores y debe convertirse en un valor individual y colectivo que traspase las fronteras de los centros de trabajo. Porque sólo con una muerte o un accidente grave en el trabajo debemos redoblar esfuerzos porque todo lo que no sea siniestralidad laboral mortal cero en Andalucía son cifras inaceptables.