Aucorsa perdió 80.000 viajeros durante los días de Feria. Esa es la cifra que resume la negativa de los trabajadores de la empresa municipal de hacer horas extra durante los días festivos, novedad que supuso la pérdida del 36% de los servicios. Las consecuencias las sabrá cualquiera de los que hayan ido en estos días a El Arenal: buses más apretados que el talle de una flamenca y colas kilométricas en las alambradas de acceso a los buses. También un negocio añadido para los taxistas, aunque sólo sea una suposición, y una mejora de la salud de los no pocos cordobeses que, viendo como estaba la cosa y aprovechando que no vivimos tan lejos, optamos alguno de los días por volver a pie, tan flamencos nosotros, pasito a pasito y despasito. Una pequeña minucia, dirán algunos, aunque no creo que piensen igual los muchos jubilados o las personas con movilidad reducida, a algunos de los cuales por supuesto que les gusta disfrutar de los misterios del flamenquín feriado, la jarra de rebujito, el ligero churro con chocolate o la imprescindible hamburguesa Uranga, anga, anga. La alcaldesa dice sin embargo que la crisis se ha llevado de forma razonable y lo dice con esa misma flema que utiliza el presidente Mariano Rajoy cuando niega cualquier problema y pretende hacernos creer a los preocupados que nanai, que no, que de nada tenemos que preocuparnos. Porque es decir eso, "razonable", para que parezca que quien lo dice lo sea. Y no, no es razonable que la alcaldesa diga que la gestión del problema de Aucorsa ha sido razonable. Hay en ello una especie de extrema indulgencia, de aceptar sin ningún tipo de autocrítica que se ha llegado a la Feria sin que este problema tuviese solución y a sabiendas del perjuicio que se le producía a miles de personas. La misma tranquilidad que se utiliza para hablar de los retrasos del Centro de Convenciones, de la dudosa gestión del Centro de Visitantes, de la huelga laboral que se ya avizora o de los vaivenes entre dilatorios y absurdos que se traen con el asunto artificioso de la Mezquita-Catedral.De eso y de tantas otras cosas. Mal paso en fin porque cuando uno piensa que todo lo hace bien es que el ego le ciega y le impide avanzar por el camino correcto. Por la vía razonable, able, able.