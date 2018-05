La Manada: ¿qué es?

Poco, o nada, queda por decir sobre unos sujetos -indignos de vivir entre las personas civilizadas- de los que ya se ha predicado de todo. No sólo por el perverso y vejatorio trato al que han sometido a una indefensa joven sino también por la sentencia condenatoria -en situación de apelable- que se le ha impuesto por su brutal y enfermizo comportamiento.

En su mayoría, los críticos se manifiestan, abiertamente, en contra de la sentencia de referencia. Por considerarla excesivamente benévola, y fruto de distintas interpretaciones del juzgador. Igualmente, parece que hay unanimidad de criterios en señalar la necesidad de una reforma del Código Penal que permita un endurecimiento de las penas en supuestos tan aberrantes como los que ahora se enjuician relativos a un grupo de verdugos indeseables que hacen alarde de denominarse La Manada.

Es probable que los críticos a los que aludo tengan más razón que un santo cuando, a gritos, claman por la susodicha "reforma" legislativa.

Sin embargo -y dicho sea con toda la modestia-, el autor de Las Tendillas no cree que la susodicha sentencia sea resultado de diferentes interpretaciones. Ni en la necesidad de reformar la ley penal. Porque las dificultades de imponer un castigo en función de la gravedad del delito no dimanan solamente de la norma legal, sino de la valoración de las pruebas. Por citar un ejemplo, la "violación" es, por definición, "… tener acceso carnal con alguien en contra de su voluntad". La norma describe, con meridiana claridad, qué es la "violación". En este supuesto, a nuestro juicio, no cabe "interpretación" alguna. Por aplicación del aforismo latino que dice in claris non fit interpretatio (en lo que está claro no hay interpretación que valga).

El problema puede surgir, a nuestro juicio, a la hora de aplicarla. Porque ello supone valorar la intervención de la "voluntad" del sujeto pasivo, lo cual no siempre resulta fácil de calibrar en su justa medida.

Nos parece muy acertado, eso sí, el apelativo con el que se autodistinguen: La Manada. A tenor del diccionario oficial, se trata de un "conjunto de ciertos animales de una misma especie que andan reunidos". Es lo que son: una panda de animales con figura de persona.