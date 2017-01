Hay que proponer algo más para ganar

El partido ante el Rayo Vallecano me dejó dos reflexiones que hago en voz alta en esta modesta columna. La primera de ellas es el poco fútbol que, en ocasiones como la del pasado sábado, se puede ver en un partido de Segunda División. Y la segunda es la falta de una raíz cordobesa en un vestuario como el blanquiverde, que necesita de algún vínculo con la grada al margen del escudo y la camiseta. No fue la primera vez que el Córdoba se enfrentó a un rival con más cordobeses en sus filas de las que tiene el propio club. Chechu Dorado y Quini, enrolados en las filas vallecanas, forman parte de esa legión de jugadores que un día tuvieron que hacer la maleta para buscar un mejor porvenir lejos de casa. Y, visto lo visto, no parece que les vaya muy mal, pues ambos zagueros ya tienen buena parte de su carrera hecha.

En muchas ocasiones hablamos de la Segunda División como una Primera B, como una competición de muy alto nivel que algunos llegan a situar por encima de categorías similares en otros países europeos. Pues perdonen que después de lo visto entre dos teóricos aspirantes a los puestos altos de la tabla dude de tales afirmaciones. Es verdad que cada vez cuesta más ganar como local -que se lo pregunten al Córdoba, que lleva sin dar una alegría a su gente en El Arcángel desde el 24 de septiembre, más allá de la Copa del Rey- y que de visitante se juega a la retranca para aprovechar cualquier despiste del rival. Vamos, que el único espectáculo es ganar y que la consecución de los puntos prima por encima del buen juego. Coincido en algunas de estas propuestas, pero hombre tan poco, tan poco fútbol ya me dirán ustedes... En fin, todo se perdona si la victoria se queda en casa. Pero es que no fue así, más allá de que las ocasiones más claras fueran para los blanquiverdes. Hay que proponer algo más para sumar de tres en tres.