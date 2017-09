A mí me gustan más, o mejor dicho es que solo me gustan, esos terremotos que montamos cuando estamos contentos o cuando pasa algo grande, que ya saben ustedes que es una forma de hablar. Recuerdo que cuando el Cordobés estaba en su apogeo se le comparaba con un terremoto, porque la liaba allá por donde pasaba, que se le habrá criticado mucho, pero todo el mundo hablaba de él. Comienzo así porque esta semana lo he pasado muy malamente por el terremoto que ha tenido lugar en México y que me ha tenido con más mal cuerpo que otra cosa, sobre todo con lo de los niños que murieron en el colegio. Y es que eso siempre lo he llevado fatal, el que a un niño le pase algo malo es una cosa que me supera, que me deja el cuerpo malo por mucho tiempo. Por eso que ni me quiero acordar de lo que ha pasado en México, que es un país al que siempre le he tenido mucho cariño, sobre todo desde que un primo de mi padre se fue para allá hace ya un montón de años, pero una pila. Y tuvo tres hijos, que hablan como los de las películas, y que están bien, porque ellos no viven en la capital, sino en Guadalajara, pero no la española, que allí tienen otra y por lo visto la mar de grande. Hablando de niños que lo pasan mal, esta semana se ha inaugurado en el Reina Sofía una sala para los niños que están malitos, para tenerlos animados mediante juegos o leyendo tebeos. La verdad es que eso nos pasa a todos, tengamos la edad que tengamos, que si estamos entretenidos tenemos menos achaques o por lo menos les prestamos menos atención, me parece a mí. Aunque sigan estando ahí.

Hay que reconocer que en el Reina Sofía tenemos uno de los mejores hospitales que hay en España, que siempre están haciendo cosas para mejorar lo que ya tienen, que es mucho ya lo que tienen. Y los mejores trabajadores, desde los médicos a los que dan los números. Eso es de agradecer, que desde que lo abrieron ya forma parte de Córdoba, como si siempre hubiera estado aquí. Ojalá ningún niño se pusiera malito, pero si lo está que esté en las mejores condiciones, como están haciendo en el Reina Sofía. En fin, que esto me ha salido hoy un poquillo triste porque estoy un pelín afectado por lo del terremoto de México, y eso que nuestros familiares están bien, pero no me ha gustado lo que he visto y leído estos días. Como les decía al principio, los terremotos que me gustan son los de guasa, los divertidos, ya toree el Cordobés o no, que la cuestión es pasarlo bien, como poco.